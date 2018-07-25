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Altın güne düşüşle başladı

Dün Merkez Bankası'nın aldığı kararla birden yükselen altın fiyatları bugün güne küçük bir düşüşle başladı.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 08:43..
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Merkez Bankası kararı sonucu çok yükselen altın fiyatı bugün daha durgun görünüyor.

Güncel altın fiyatları şöyle;

Gram altın 192,24 liradan alınırken, 192,25 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ise 307,21 liradan alınırken 314,41 liradan satılıyor.

Yarım altın da 612,49'den alınırken 628,82 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ise 1247,00 liradan alınıp 1260,00 liradan alıcı buluyor.

Altın güne düşüşle başladı

DOLAR VE EURO'DA DURUM

Dün Merkez Bankası'nın kararının ardından 4.90'ın üzerini gören dolar güne 4.87 civarında başladı.

Euro da Merkez Bankası'nın kararı sonrası 5,74 seviyelerine çıktmıştı. Ancak o da gerileyerek 5,70'in altına düştü.

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