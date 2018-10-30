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Kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi'nde kurulan halk kütüphanesinde en az 1 saatini kitap okuyarak geçiren yetişkinler, çay ve kahveye ücret ödemiyor.

İHA | 30.10.2018 - 16:18..
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Bahadın Beldesi'nde vatandaşların okuma alışkanlığı kazandırmalarını sağlamak isteyen Belediye Başkanı Dilaver Özcan'ın, girişimleriyle kurulan halk kütüphanesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

ÇAY VE KAHVE ÜCRETSİZ

Kütüphaneye gelerek istedikleri kitabı alıp en az 1 saat süreyle okuyan vatandaşlar, gün boyu içtikleri çay ve kahveye ücret ödemiyor.

Öğrenciler ise okullarından arda kalan vakitlerini halk kütüphanesine gelip ders çalışarak ve kitap okuyarak geçiriyor.

Kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz


BİSİKLET KULLANMA HAKKI

Öğrenciler burada en az 1 saat kitap okudukları takdirde ise gün boyu belediye önünde bulunan bisikletleri kullanma hakkı kazanıyor.

Ayrıca yıl boyu en fazla kitap okuduğu yetkililer tarafından belirlenen 5 öğrenciye ise TÜBİTAK'ın bilim teknik dergisinin yıllık aboneliği de hediye edilecek.

Kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz


Kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz


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