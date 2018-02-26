Ömrünün büyük bir kısmını havada uçarak geçiren Wisdom'un Hawaii'deki doğal yaşam merkezine yerleşmesiyle bu bölgenin çok farklı albatros kuşlarına ev sahipliği yapmaya başladığını belirtti.

En son geçtiğimiz yıl yavrulayan Wisdom'un şimdiye kadar 30 sağlıklı yavru dünyaya getirdiği belirtildi.