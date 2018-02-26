Hawaii'de bir doğal yaşam bölgesinde hayatını sürdüren ve bilindiği kadarıyla dünyanın en yaşlı albatrosu olan 67 yaşında olan Wisdom, yeniden anne oldu.
67 yaşında anne olan albatros ViDEO
YENİ YAVRU DOĞURDU
Hawai merkezli doğal yaşamı koruma örgütünün yetkilileri 67 yaşında olduğu belirtilen albatros kuşunun Midway mercan adasında yeni bir yavru doğurduğunu açıklarken, yavrunun sağlıklı olduğu söylendi.
30 YAVRUSU BULUNUYOR
Ömrünün büyük bir kısmını havada uçarak geçiren Wisdom'un Hawaii'deki doğal yaşam merkezine yerleşmesiyle bu bölgenin çok farklı albatros kuşlarına ev sahipliği yapmaya başladığını belirtti.
En son geçtiğimiz yıl yavrulayan Wisdom'un şimdiye kadar 30 sağlıklı yavru dünyaya getirdiği belirtildi.