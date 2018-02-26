Hawaii'de bir doğal yaşam bölgesinde hayatını sürdüren ve bilindiği kadarıyla dünyanın en yaşlı albatrosu olan 67 yaşında olan Wisdom, yeniden anne oldu.

67 yaşında anne olan albatros ViDEO



YENİ YAVRU DOĞURDU

Hawai merkezli doğal yaşamı koruma örgütünün yetkilileri 67 yaşında olduğu belirtilen albatros kuşunun Midway mercan adasında yeni bir yavru doğurduğunu açıklarken, yavrunun sağlıklı olduğu söylendi.

30 YAVRUSU BULUNUYOR