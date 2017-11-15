Kırmızı, yeşil, mavi... Bazı insanlar bu renkleri ayırt edemiyor. Ancak renk körü olan birçok insan bunun farkında değil.

VATANDAŞA TEST

Konuyla ilgili sahaya inen ATV muhabiri, vatandaşlara renk körlüğü testi yaptı.

1 dakikada renk körlüğü testi- VİDEO

İLK KEZ ÖĞRENENLER OLDU

İnsanlara oldukça kolay olan bir testi yapan muhabir, bazı vatandaşların renk körü olduğunu ortaya çıkardı.

ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Göz Hastalıkları Uzmanı Rıfat Rasier, konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Kırmızı ile yeşil karıştığı zaman aradaki kontrast farkından dolayı renk körleri numaraları farklı olarak görüyor. Çoğunluğu doğuştan gelen renk körlüğü, erkeklerin yüzde 8’inde, kadınların yüzde 0,4’ünde görülebilir.

KALICI TEDAVİ YOK

Kalıcı bir düzeltme tedavisi yok, kontak lensler var.”