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Adriana Lima Antalya’da

Dünyaca ünlü manken Antalya’da düzenlenecek bir açılış defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak.

09.06.2017 - 08:00
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Organizasyonun yöneticileri tarafından Antalya Havalimanı CIP çıkışında karşılanan Adriana Lima, güzelliğiyle olduğu kadar sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. New York’tan İstanbul aktarmalı Antalya’ya gelen Adriana Lima, çiçeklerle karşılandı. Kırmızı spor elbise giyen Lima, siyah şapka ve gözlüğüyle göze çarptı.

Adriana Lima Antalya’da

"ÇOK MUTLUYUM"

"Merhaba arkadaşlar" diyerek gazetecileri selamlayan Lima, "Tekrar burada olmaktan dolayı mutluyum" diyerek el salladı. Korumalar eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Lima, kalacağı otelin kral villalarına hareket etti.

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima

EŞOFMAN TAKIMI 1.700 TL

Adriana Lima'nın da kırmızı rengini tercih ettiği bu eşofman takımlarının ortalama fiyatı, 1.770 TL. Ünlü isimlerin havalimanı modası, onlarım deyimiyle “airport modası” altında ilk tercihleri arasında olan eşofman takımının sadece altı ortalama 850 TL.

Adriana Lima Antalya’da

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