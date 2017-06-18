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7 ABD askerinin cesetlerine ulaşıldı

Bir yük gemisiyle çarpışan Amerika donanmasına ait USS Fitzgerald destroyerin mürettebatından yedi denizcinin ceseditlerine ulaşıldı.

18.06.2017 - 07:31
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Çarpışmanın ardından motorları çalışmayan destroyer başka deniz araçları desteğiyle Japonya'nın Yokosuka limanına getirildi.

Çarpışma nedeniyle, destroyer kaptanın da aralarında bulunduğu üç kişi yaralanmış, 7 deniz piyadesinin de kayıp olduğu açıklanmıştı. Toplam 330 mürettebatı bulunan, 154 metre uzunluğunda, 10 bin ton ağırlığındaki destroyer, 29 bin ton ağırlığındaki yük gemisi ile çarpışmıştı.

7 ABD askerinin cesetlerine ulaşıldı

Kazada yaşamını yitiren Amerikalı askerlerin cesetleri, çarpışmada ağır hasar gören destroyerin su bastığı kompartımanda bulundu.

7 ABD askerinin cesetlerine ulaşıldı

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