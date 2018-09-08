7 kuşaktır çamura şekil veriyorlar

Türkiye'nin el sanatlarıyla ünlü Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Şaban Topuz, atalarının 7 kuşaktır devam ettirdiği çanak çömlek ustalığını sürdürüyor olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kızılırmak nehri yataklarından çıkarılan ve yüzyıllardır atalarının da şekil verdiği çamura 27 yıldır kendi marifetlerini katan Şaban Topuz, geçmişinden aldığı bu sanatın inceliklerini geleceğe taşımak için gayret gösteriyor.

USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ

Şaban Topuz, yaptığı açıklamada, atalarının 7 kuşaktır ayakta tuttuğu bu mesleği sürdürmenin gururunu yaşadığını söyledi. Toprakla uğraşmanın kendisine ayrı bir huzur verdiğini belirten Şaban Topuz, "Toprak bizde sanat olur. Toprağın emeğe dönüştüğünü Avanos'ta görürsünüz. Yapılan ürünlerimiz turizmle beraber çoğaldı. Dünyanın çanak çömlekte kesişen kümesi ve merkezi Avanos'tur. Avanos'ta çanak işi 5 bin yıldır yapılıyor. Ben de 27 yıldır çanak çömlek işi yapmaktayım. Bu zamana kadar babadan oğula usta çırak ilişkisiyle gelmiş. Şimdi de çıraklarımız üniversite boyutuyla devam etmektedir." dedi..