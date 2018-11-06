7 liradan dolar alanların zararı

Bundan tam 3 ay önce, yani ağustos ayında dolar 7,2 türk lirasına kadar yükselmiş, kimileri de 10 liraya çıkar hayaliyle dolar almaya koşmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 13 Ağustos günü yaptığı açıklamada yapılanın bir saldırı olduğunu açıklamış, "Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladık." ifadelerini kullanmıştı.

DÖVİZ BÜROLARINA KOŞTULAR

Yapılanın dış müdahaleden kaynakladığına inanmayanlar ekonomik saldırılar karşısında döviz bürolarına koşmuştu.

O GÜN DOLAR ALANLARIN DURUMU

100 bin lirasıyla, 7,2 liradan dolar alan bir kimsenin cebinde 13,8 bin dolar para bulunuyordu. Aynı kişi, 1 dolar 10 lira olacak ümidiyle dolarını satmadı, bekledi.

Dolar o gün bugün geriledi ve 5,3 seviyesine geldi.

Bugün ise o kişinin cebinde bulunan 13,8 bin dolar, 73 bin 550 Türk lirası yapıyor.

100 BİN LİRASINI DOLARA ÇEVİRENİN ZARARI

Kaba hesapla cebindeki 100 bin lira ile ağustos ayında dolar alan vatandaş, bugün tamı tamına 26 bin 450 lira zarar uğradı.



Yani 7 liradan, 10 liraya çıkacak umuduyla dolara saldıranlar fena terse düştü.