taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

Yeni kararnamelerle birlikte kurumların yapıları belirlendi.

Haber Merkezi | 15.07.2018 - 09:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

Devlet Denetleme Kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı YAŞ üyesi oldu.

Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu.

YAŞ DÜZENLEMESİ

8 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.

ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATAMALARI

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Nuri Aydın atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik seçildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı. T

İKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Kurum ve kuruluşlar hakkındaki kararname

Devlet Denetleme Kurulu kararnamesi

MGK kararnamesi

Savunma Sanayii Başkanlığı kararnamesi

YAŞ kararnamesi

Milletlerarası anlaşmalar kararnamesi

Resmi gazete kararnamesi

AYRINTILAR GELECEK...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında

45
BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

BRICS'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

26
Adnan Oktar operasyonunda 2 polis gözaltında

Adnan Oktar operasyonunda 2 polis gözaltında

36
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü

65
Erdoğan: 15 Temmuz'da demokrasinin şerefini kurtardık

Erdoğan: 15 Temmuz'da demokrasinin şerefini kurtardık

38
7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

15
Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü

Van'da, eylem için gelen 2 terörist öldürüldü

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM