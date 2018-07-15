7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı

Devlet Denetleme Kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı YAŞ üyesi oldu.

Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu.

YAŞ DÜZENLEMESİ

8 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şurayı toplayabilecek.

ÜNİVERSİTELERE REKTÖR ATAMALARI

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.



İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Nuri Aydın atandı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik seçildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı. T

İKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Kurum ve kuruluşlar hakkındaki kararname

Devlet Denetleme Kurulu kararnamesi

MGK kararnamesi

Savunma Sanayii Başkanlığı kararnamesi

YAŞ kararnamesi

Milletlerarası anlaşmalar kararnamesi

Resmi gazete kararnamesi

AYRINTILAR GELECEK...