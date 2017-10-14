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'700 özel eğitimli PKK'lı terörist Kerkük'e girdi'

Irak Türkmen Cephesi Kerkük Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, 700 PKK'lı teröristin Kerkük'e giriş yaptığını söyledi.

14.10.2017 - 13:36
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'700 özel eğitimli PKK'lı terörist Kerkük'e girdi'

DHA muhabiri İrfan Sapmaz'a konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, "Kerkük'te tansiyon yükselirken toplam 700 özel eğitimli PKK Kerkük'e girdi." dedi.

'700 özel eğitimli PKK'lı terörist Kerkük'e girdi'

ITC Kerkük il merkezine yönelik kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Saldırı sonrasında binayı Türkmen askeri güçleri tarafından koruma altına alındı.

"TÜRKMENLER SALDIRI YA DA SAVAŞA HAZIR"

Kerkük'te DHA muhabiri İrfan Sapmaz'a konuşan, Haşdi Şabi Türkmen Birliği Kuzey Bölgesi Komutan Yardımcısı İrfan İmamlı, "Türkmenler herhangi bir saldırı ya da savaşa hazır." dedi.

Öte yandan Kerkük'e 15 kilometre uzaklıktaki Tazehurmatu bölgesinde Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri alarm durumunda bekliyorlar.

Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri 16. Tugay Komutanı Nebil İsa, "Irak Ordusu ile Türkmen birlikleri birlikte çalışıyorlar." dedi.

Kerkük'te PKK gösterisi haberi

'700 özel eğitimli PKK'lı terörist Kerkük'e girdi'

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