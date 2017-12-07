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Erdoğan-Putin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le ABD'nin Kudüs kararını görüştü.

İHA | 07.12.2017 - 20:35..
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Erdoğan-Putin görüşmesi

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıdı. ABD'nin bu kararına ise dünyanın dört bir yanından tepkiler yağdı.

ERDOĞAN'IN KUDÜS TEMASLARI

Kudüs için siyasi temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede, Kudüs konusundaki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

İsrail’in 1980 yılında aldığı Kudüs’ü ilhak kararının uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

BM'DE TAKİPÇİSİYİZ

Rusya Başkanı Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek, BM Güvenlik Konseyi nezdinde bu hususların takipçisi olacaklarını belirtti. İki lider, ikili ve uluslararası konularda görüş teatisi için yakın temasta olma konusunda da mutabık kaldılar.

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