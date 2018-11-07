Başkan Erdoğan'dan Ankara'ya şehir hastanesi müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu.
Sağlıkta yapılan reformlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, Ankara Bilkent'teki şehir hastanesinin aralık ayında açılacağını duyurdu.
KIZAKLAR GİTTİ, PALETLİ AMBULANSLAR GELDİ
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Biz çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdik. Vatandaşlarımızın tamamını genel sağlık sigortası kapsamına aldık.
Kızaklar gitti, paletli ambulanslar geldi.
ŞEHİR HASTANELERİ
Şehir hastanelerini sağlık hizmetlerindeki reformların zirvesi olarak görüyorum.
6 şehir hastanesini hizmete aldık. Aralık ayında da Ankara Bilkent'teki şehir hastanesini açacağız.
Sağlık alanında biz başkalarına özenmiyoruz. Onlar bize gıptayla bakıyor.
Türkiye sağlık alanındaki hedeflerine, ulaşacaktır."
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo takdim edildi.