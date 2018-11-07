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Başkan Erdoğan'dan Ankara'ya şehir hastanesi müjdesi

Başkan Erdoğan, şehir hastanelerini sağlık reformlarının zirvesi olarak gördüğünü söyledi.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 13:03..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu.

Sağlıkta yapılan reformlara dikkat çeken Başkan Erdoğan, Ankara Bilkent'teki şehir hastanesinin aralık ayında açılacağını duyurdu.

KIZAKLAR GİTTİ, PALETLİ AMBULANSLAR GELDİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Biz çarpık sağlık sistemini tümüyle değiştirdik. Vatandaşlarımızın tamamını genel sağlık sigortası kapsamına aldık.

Kızaklar gitti, paletli ambulanslar geldi.

Başkan Erdoğan'dan Ankara'ya şehir hastanesi müjdesi


ŞEHİR HASTANELERİ

Şehir hastanelerini sağlık hizmetlerindeki reformların zirvesi olarak görüyorum.

6 şehir hastanesini hizmete aldık. Aralık ayında da Ankara Bilkent'teki şehir hastanesini açacağız.

Sağlık alanında biz başkalarına özenmiyoruz. Onlar bize gıptayla bakıyor.

Türkiye sağlık alanındaki hedeflerine, ulaşacaktır."

Başkan Erdoğan'dan Ankara'ya şehir hastanesi müjdesi

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo takdim edildi.

Başkan Erdoğan'dan Ankara'ya şehir hastanesi müjdesi



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