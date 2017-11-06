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Borsa rekor tazeledi

Borsa yüzde 2,58 artarak kapanış rekorunu 114.165,67 puana taşıdı.

06.11.2017 - 19:00
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BIST 100 endeksi haftaya 621,47 puan ve yüzde 0,56 artarak 111.914,24 puandan başladı. Günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 976,35 puan ve yüzde 0,88 değer kazanarak 112.269,13 puandan kapattı.

BORSADAN YENİ REKOR

Gün içinde en düşük 111.767,34 puanı, en yüksek 115.093,34 puanla tarihi zirvesini gören endeks, günü yüzde 2,58 artışla 114.165,67 puandan tamamladı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,38, sanayi endeksi yüzde 2,26, hizmetler endeksi yüzde 2,19, teknoloji endeksi yüzde 6,46 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 3.939,88 puan ve yüzde 2,89 artarak 140.493,22 puandan kapandı. İşlem gören 505 hisse senedinin 247'si prim yaptı, 190'u geriledi. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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