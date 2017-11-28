Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları asılsız çıktı

Türkiye'nin farklı bir gündemi takip ettiği dönemde bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suçlamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elinde belgelerin olduğunu bunları grup toplantısında açıklayacağını söylemişti.

İDDİALAR ASILSIZ

Partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, servis edilen bazı kağıtları partililere göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.

Erdoğan'a yönelik, "yurt dışında hesabı var" iddiasını kanıtlayamayan ve sözleri havada kalan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresini suçladı.

BELGELER SAHTE

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, belgelerin sahte olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu iddia ettiği belgeleri açıkladı VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

"SANA TAVSİYEM; DOKTOR YANINDA OLSUN"

"Herhalde beyfendi beni dinliyordur. Sana bir tavsiyem var doktor yanında olsun…

Gözlerinden öperek tekrar sorayım sayın Erdoğan. 30 milyar doları ne zaman nerede, kimin için harcadın?

İspat edelim. 1 Ağustos 2011 Man Adası Devleti'nde bir şirket kurulur. Küçücük bir ada. Burada bir şirket kurulur. O şirketin kuruluş belgesi bizde. Bu şirket 2 Ağustos itibarıyla birer yönetim kurulu toplantısı yapar. Sıdkı Ayan'dan oluşur. 1 sterlinlik bir şirket. 15 Kasım 2011'de bu şirketi Kasım Öztaş'a devreder. Sıdkı Ayan kimdir tanıyor musun? Kasım Öztaş'ı tanıyor musun? Bu şirketin bütün kayıtları bizim elimizde. Bu şirkete para gitti. 15-12-2012 tarihinde Ziya İlgen, enişte 2.5 milyon dolar şirkete para gönderiyor. 15-12-2011 tarihinde Mustafa Erdoğan, 2.5 milyon dolar para gönderiyor. 26-12-2011 Ziya İlgen 1.250 bin dolar. Mustafa Erdoğan, 1.250 bin dolar para gönderiyor. 27-12-2011 Osman Ketenci, dünür, 1.250 bin dolar gönderiyor. Mustafa Gündoğan 1.250 bin. Eski Özel kalem müdürü bu. Ahmet Burak Erdoğan, 1.450 bin dolar. Ahmet Burak Erdoğan, 2.300 bin dolar. Diyecekler ki bunların belgesi var mı? Bütün bu paraların swift mesajları elimizde. Bu swift mesajı ne demek? Yurt dışına dolar gönderirken bu mesajla gönderiyorsunuz. Hepsi swift mesajları elimizde.

Bankaların dekontu lazım dedin? Parayı gönderdiğin dekontlar. Diyecekler ki bu belgeler sahtedir. Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. Yurt dışına göndermişler o şirketlerin de kayıtlarında var. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

HERKES DERTLİ

"Beni seven sevmeyen herkes bu grup toplantısında dikaktle dinliyor. Ben de açıklamalarda bulunacağım.

Finike'ye ve Kumluca'ya gittim. Vatandaşlarla görüştüm. Hepsi dertli. Biz kimseye yalvarmıyoruz. Bir şey beklemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz diyorlar. Bizim hakkımızı sosyal devlet olarak bize teslim etsinler. Gelsinler seramızı yapsınlar, parası neyse öderiz. Bizim bir özelliğimiz var. Söz verdiğimiz zaman yaparız. Bütün belediyelerimizde asgari ücret net 1500 liradır. Demek ki yapıyoruz.

TÜTÜN ÜRETİCİLERİNİN EYLEMLERİNE POLİS MÜDAAHLE ETTİ

Provokasyon diye tütün üreticilerinin eylemine polis, jandarma müdahale etti. Kabahat bunlara talimat verenlerde. Buradan bütün tütün üreticisi kardeşlerime sesleniyorum. Senin tütün hakkını koruyacak olan partinin adı CHP'dir. Bunu sakın unutma. Emeğin, alın terinin değerini veren partinin adı CHP'dir.

EĞİTİM SİSTEMİNE İSYAN EDECEĞİM

Eğitimcilerle de toplantı yaptık. En son bakan yeni bir değişiklik yaptı sınavlarda. Bakalım nereye kadar gidecek. Çocuklar bizim çocuklarımız. Bu eğitim sistemine, neredeyse her saat değişen eğitim sistemine ben de isyan edeceğim, siz de isyan edeceksiniz. Ne zamn? Sandığa gittiğinizde. Bunlara dersi çocuklarımız adına, Türkiye adına vermeliyiz.

İlkokulların yüzde 31'i birleştirilmiş sınıflarda ders veriyor. Yani, 1-2-3. sınıflar aynı sınıfta ders görüyor. Özel okullara aktarılan para 1 milyar 164 milyon lira. Çocuğunu okula gönderirken harçlık veremeyen babaya sesleniyorum, anneye sesleniyorum. Senin çocuğuna bunlar sahip çıkmadılar. Eski para ile 1 katrilyon 164 lira para aktardılar. Senin okulunun temizliğini sen yaparsın ama özel okullara bu kadar kaynak aktarıyorlar.

ANKARA'DAKİ BEYLERİN ÇOCUKLARINI BÜTÜN TÜRKİYE'YE TANITACAĞIM

1998'den rakam vereyim. MEB'in bütçesinin yüzde 30'u yatırıma gidiyordu. 2002'de yüzde 17, yeni bütçede, 2018'de yüzde 8.6'sı yatırıma gidecek. Bu Ankara'daki beylerin çocukları ayrı yerlere gidiyorlar. Ankara'daki beylerin çocuklarını bütün Türkiye'ye tanıtacağım.

ÖĞRETMENLERİN ALDIĞI AYLIK 3 BİN 40 LİRA

Öğretmene gelelim. 15 yıllık öğretmenin aldığı aylık 3.040. Emekli olunca daha da düşüyor. Öğretmene para vermeyip de öğretmen ay başını düşünürse çocuğunuzu iyi yetiştirir mi? Boğazımızdan keseceğiz, öğretmene vereceğiz. CHP ne yapacak diyorlar? CHP, bu ülkenin bütün öğretmenlerini seviyor. Öğretmenlik meslek kanunu çıkaracağız. Bağımsız bir kanunu olacak. Öğretmen gözde bir meslek olacak. Maaşı iyi olacak.

Öğretmene 3600 ek gösterge göstermek zorundayız. Emekli olduğunda da doğru bir aylık alsın. Her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye vereceğiz. Görüşünüz ne olursa olsun benim için en saygın olan meslek öğretmenlik mesleğidir. Çocuğumu eğitiyorsa başımızın üstünde yeri var. Bu ülkenin geleceği öğretmenlere bağlıdır. PAra var para. Sevgili Erdoğan para var. Pul da var. Her şey var. Sevgili Binali Yıldırım, para da var pul da var.

Yurt dışındaki faiz lobisine 15 yılda 145 milyar dolar para ödediler. Yurt dışındaki faiz lobisine 145 milyar dolar para ödersin öğretmene gelince para yok dersin. Bu memleketin öğretmenine vereceğim. Bir de içeride var. Onlara ne kadar faiz ödediler? 620 milyar lira.

Numaradan şikayet ediyorlar faizler niye yüksek diye. Sanki bu ülkeyi Fransızlar yönetiyor.

NE SÖYLESEK İTİRAZ EDİYORLAR

Binali Yıldırım da "elinizi tutan mı var faizi indirin" diyor. Bankacılar ülkeyi yönetmiyor ki sen yönetiyorsun. Sarayda oturup ülkeye bakmak ülkeye hayır getirmez. Çiftçi ile emekli ile oturup konuşması lazım. O muhtarları ayağına davet ediyor. Ben bütün muhtarların ayağına gidiyorum. Biz ne söylesek itiraz ediyorlar.

Türkiye'de uyuşturucu yaşı 10'a indi. Son 10 yılda uyuşturucudan yatan hasta sayısı yüzde 381 oranında arttı. Her 10 kişiden birisi 15 yaşından küçük. Araştıralım, önlemini alalım, önergeyi verdik, AK Partililer reddettiler.

Bunu bütün vatandaşlarım hafızalarının bir köşesine yazsınlar. AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma hiçbir eleştiri getirmiyorum. Bireysel silahlanma, 20 milyon silah var diyorlar ama bunu sadece 750 bini ruhsatlı. Bunu da tartışalım, önerge verdik, onu da reddettiler.

Off Shorelar var ya, Türkiye'de vergi vermemek için bunu da araştıralım dedik. Verdik önergeyi bunu da reddettiler.

Sabah yüzünü yıkamak için musluğu açan herkese sesleniyorum. O musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödüyorsun. Ankara'daki beylerin çocukları da Türkiye'de vergi ödememek için başka yere gidip şirket kuruyorlar. Hangi hastaneye giderseniz gidin hemşire açığı var. Bunu da reddettiler.

Hastalara sesleniyorum. Sana hizmet etmek için atanması gereken hemşireye bunlar karşı çıktılar. Emeklilere ikramiye verelim dedik, kanun teklifi verdik, onu da reddettiler.



Bireysel silahlanma 2017 raporunda 'Türkiye'de 25 milyon silah var' deniyor. Önerge verdik bunu da reddettiler. Vergi cennetlerinde şirket kuruyorlar, vergi vermemek için. Araştıralım dedik önerge verdik. Bunu da reddettiler. 109 bin öğretmen açığı var, 40 binini atayalım dedik, bunu da reddettiler.

Ben bu ülke için çalışıyorum, çocuklarım için değil. Gaziler ve şehitler, gaziler ve şehit yakınları, 15 Temmuz'dan sonra çifte standart oldu. Birinci sınıf şehit yakınları, 15 Temmuz'da hayatını kaybeden ve yaralananlar bir de terörle mücadelede yaralanan gaziler ya da şehirtler, onlar da 2. sınıf. Adalet burada olmaz. Bunu düzeltelim. Verilen hakları eşit dağıtalım dedik, bunu da reddettiler. Çifte standardı kabul etmiyoruz, karşı çıkınız.



BEN KADINA ŞİDDETİ SAVUNMADIM

İstanbul Beylikdüzü'nde geçmişte bir uyuşturucu merkezi olan bir yeri belediye başkanımız aldı sosyal tesis haline getirdi. Ekonomideki çarpıklık da kadına yönelik şiddetin unsurudur dedim. Evin beyi aylardır işsizse, büyük bir sinirle geliyor, ufak bir tartışmada hıncını eşinden alıyor dedim. Ben kadına şiddeti savunmadım, savunmayacağım, savunmuyorum. Kadına kalkan her el insanlığa kalkmıştır.

Bu iktidar döneminde boşanmalar yüzde 37 arttı. Çocuk istismarı yüzde 134 arttı. Kadına şiddet yüzde 1400 arttı. Sen kadına şiddeti önleyeceğine kalkıp benimle uğraşıyorsun. Çünkü acaba Kılıçdaroğlu'nun nasıl yıpratırım diye.

Ekonomik çarpıklık da kadına şiddetin bir unsurudur dedim. Sen kadına şiddeti önleyeceğine kalkıp benimle uğraşıyorsun. Beni yıpratamazsın.

DAVA AÇSAN NE OLUR AÇMASAN NE OLUR

Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya. Çorum'da 17 Kasım 2017'de bir konuşma yaptım. 21 Kasım 2017'de yine sorular sordum. "Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinini, eski özel kalem müdürünün bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiklerini biliyor musun? Yerli ve milliysen cevabını vereceksin" dedim. 1.5 milyon lira dava açtılar. Açsan ne olur, açmasan ne olur? Sen soruma adam gibi cevap ver.

SANA TAVSİYEM; DOKTOR YANINDA OLSUN

Herhalde beyfendi beni dinliyordur. Sana bir tavsiyem var doktor yanında olsun…

Gözlerinden öperek tekrar sorayım sayın Erdoğan. 30 milyar doları ne zaman nerede, kimin için harcadın?

İspat edelim. 1 Ağustos 2011 Man Adası Devleti'nde bir şirket kurulur. Küçücük bir ada. Burada bir şirket kurulur. O şirketin kuruluş belgesi bizde. Bu şirket 2 Ağustos itibarıyla birer yönetim kurulu toplantısı yapar. Sıdkı Ayan'dan oluşur. 1 sterlinlik bir şirket. 15 Kasım 2011'de bu şirketi Kasım Öztaş'a devreder. Sıdkı Ayan kimdir tanıyor musun? Kasım Öztaş'ı tanıyor musun? Bu şirketin bütün kayıtları bizim elimizde. Bu şirkete para gitti. 15-12-2012 tarihinde Ziya İlgen, enişte 2.5 milyon dolar şirkete para gönderiyor. 15-12-2011 tarihinde Mustafa Erdoğan, 2.5 milyon dolar para gönderiyor. 26-12-2011 Ziya İlgen 1.250 bin dolar. Mustafa Erdoğan, 1.250 bin dolar para gönderiyor. 27-12-2011 Osman Ketenci, dünür, 1.250 bin dolar gönderiyor. Mustafa Gündoğan 1.250 bin. Eski Özel kalem müdürü bu. Ahmet Burak Erdoğan, 1.450 bin dolar. Ahmet Burak Erdoğan, 2.300 bin dolar. Diyecekler ki bunların belgesi var mı? Bütün bu paraların swift mesajları elimizde. Bu swift mesajı ne demek? Yurt dışına dolar gönderirken bu mesajla gönderiyorsunuz. Hepsi swift mesajları elimizde.

Bankaların dekontu lazım dedin? Parayı gönderdiğin dekontlar. Diyecekler ki bu belgeler sahtedir. Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. Yurt dışına göndermişler o şirketlerin de kayıtlarında var. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın.

BAŞKA ADALARDA ŞİRKET KURDURACAKSIN..

Konya Ereğli'de 40 günlük bebek zatürreden öldü. Aralık ayında camı kırıktı. O bebeğin hakkını savunmak için ben bunları soruyorum. Samsun'da 2.5 aylık Kübra bebek açlıktan öldü. Ben Kübra bebeğin hakkını savunmak için bu soruları soruyorum.

Başka adalarda şirket kurduracaksın, Türkiye'den para göndereceksin. Sonra Kayseri'den çıkacaksın, dolarları bozdurun biz yerliyiz, milliyiz. Sen ne yerlisin, ne millisin. Sen gayri millisin. Bütün AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Benim bir hatam varsa söyleyin alınmam ama yılları yılı size ahkam keser, doları bozdurun der, kendisi alır çocukları ile yurt dışına giderler. İspat ettim söyle bakayım alçak kim? Kadın, musluğu açtığında 5 çeşit vergi ödeyecek. Kamyon şoförlerini dinledin mi gözünü sevdiğim Erdoğan. Mazottan alınan vergiyi biliyor musun sen?