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ABD'den Münbiç açıklaması

ABD öncülüğündeki koalisyon, YPG'nin Münbiç'in asla parçası olmayacağını belirtti.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 20:50..
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ABD'den Münbiç açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı'ndaki (Pentagon) bir toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Albay Ryan, Suriye ve Irak'ta devam eden DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de DAEŞ ile mücadelenin son aşamasına geldiklerini aktaran Ryan, ABD öncülüğündeki koalisyonun DAEŞ'ten almaya çalıştığı Orta Fırat Vadisi'nde bin 500 ile 2 bin DAEŞ mensubu bulunduğunu iddia etti.

46. DEVRİYE GERÇEKLEŞTİ

"ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Münbiç yol haritasının uygulanmasında ne aşamada olduklarına" yönelik soruya Albay Ryan, iki ülke güvenlik güçlerinin 46'ncı bağımsız koordineli devriyelerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Münbiç'te çok az sayıda olay yaşandığını ifade eden Ryan, Türkiye ile ABD'nin koordineli devriyelerinin bölgedeki istikrara katkı sağladığına dikkati çekti. Münbiç yol haritası kapsamında iki ülke güvenlik güçlerinin bölgede ortak devriyelere henüz başlamadığını belirten Albay Ryan, ortak devriyeler için verilen eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

"MÜNBİÇ'TE YPG OLMAYACAK"

"Münbiç'te YPG/PKK unsurları bulunup bulunmadığına" ilişkin bir soruya ise Ryan, "Takip ettiğim kadarıyla Münbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak." şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurmasına ilişkin soruları geçiştiren sözcü, koalisyonun anlaşmanın bir parçası olmadığını ancak anlaşma uygulanırsa insani bir felaketin önüne geçilebileceğini dile getirdi.

"Koalisyonun anlaşmayı memnuniyetle karşılayıp karşılamadığına" ilişkin soruya yanıt vermekten kaçınan Albay Ryan, "Bizim istediğimiz, hayatları kurtaracak bir siyasi çözümün bulunmasıdır." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna radar ve füze savunma sistemleri yerleştirdiğine" ilişkin sorulara yanıt veren Ryan, ABD'nin radarları daha önce bölgeye yerleştirdiğini belirtse de ülkesinin YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelere füze savunma sistemi yerleştirip yerleştirmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

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