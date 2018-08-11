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750 yıllık alem müzede sergilenecek

Siirt'teki Ulu Cami'ye ait ve 750 yıllık olduğu belirtilen alem müzede ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

AA | 11.08.2018 - 09:59..
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Selçuklu mimarisinin günümüze kadar varlığını koruyabilen en özgün eserlerinden biri olan Siirt'teki Ulu Cami'nin minaresinin alemi, muhafaza edildiği İl Müftülüğünden, yapımı tamamlandığında tarihi eserler müzesine nakledilecek.

MÜZEDE MUHAFAZA EDİLECEK

İl Müftüsü Ahmet Altıok, "Üzerindeki Arapça yazıya göre yaklaşık 750 yıllık bir alem olduğunu anlıyoruz. Bu alem minarenin tadilatı safhasında sökülmüş, kaybolmaması için İl Müftülüğünde muhafaza edilmiş. Bu alem ecdat yadigarı olarak Siirt'te yapılmakta olan tarihi eserler müzesine nakledilerek, orada muhafaza edilecek." diye konuştu.

750 yıllık alem müzede sergilenecek

"EŞİNE RASTLANMAYACAK GÜZELLİKTE"

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) İl Temsilcisi Ayhan Mergen de alem ile ilgili daha önce sanat tarihçileri tarafından da araştırmalar yapıldığını söyledi.

Yapılan araştırma ve çalışmaların valiliğin desteğiyle kitap haline getirildiğini dile getiren Ayhan Mergen, "Siirt ile ilgili yapılan araştırmalarda bu alemin varlığından bahsedilmekteydi. Müzenin tamamlanmasıyla ata yadigarı, eşine rastlanamayacak güzellikteki bu eserler teşhire sunulmuş olacak." dedi.

750 yıllık alem müzede sergilenecek

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