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Paris'te bıçaklı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Haber Merkezi | 23.08.2018 - 13:12..
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Paris'te bıçaklı saldırı

Polis kaynakları, Paris'in banliyösünde meydana gelen saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan iki kurbanın durumu ağır.

Reuters haber ajansının son dakika haberine göre, saldırgan etkisiz hale getirildi. Emniyet yetkilileri olay ile ilgili soruşturma başlatırken saldırının bir terör eylemi üserinde duruluyor.

Paris'te bıçaklı saldırı

SİVİLLER HEDEF ALINDI

Fransız medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın yoldan geçen insanları hedef aldığını aktardı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Paris'te bıçaklı saldırı

Paris'te bıçaklı saldırı VİDEO

DEAŞ ÜSTLENDİ

Fransız polisi başkent Paris'te gerçekleştirilen saldırılarda terör bulgularına ulaşırken Reuters haber ajansı saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini açıkladı. Polislerin yaptığı incelemelerde saldırganın emniyet yetkililerince takip listesine alındığını belirtti.

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