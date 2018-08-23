Polis kaynakları, Paris'in banliyösünde meydana gelen saldırıda bir kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda yaralanan iki kurbanın durumu ağır.
Reuters haber ajansının son dakika haberine göre, saldırgan etkisiz hale getirildi. Emniyet yetkilileri olay ile ilgili soruşturma başlatırken saldırının bir terör eylemi üserinde duruluyor.
SİVİLLER HEDEF ALINDI
Fransız medyasına dayandırdığı haberinde saldırganın yoldan geçen insanları hedef aldığını aktardı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Paris'te bıçaklı saldırı VİDEO
DEAŞ ÜSTLENDİ
Fransız polisi başkent Paris'te gerçekleştirilen saldırılarda terör bulgularına ulaşırken Reuters haber ajansı saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini açıkladı. Polislerin yaptığı incelemelerde saldırganın emniyet yetkililerince takip listesine alındığını belirtti.