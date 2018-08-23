Paris'te bıçaklı saldırı

Bukalemunlar nasıl ve neden renk değiştirir

Beşiktaş'ın anlaştığı ifade edilen Karius için, Liverpool Teknik Direktörü Klopp, kendisinin böyle bir transferden haberdar olmadığını ifade etti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, aralarında kırmızı listede bulunan teröristin de olduğu 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Zurich'in golcüsü Michael Frey için kulübüyle anlaştı. Bugün İstanbul'a gelecek olan futbolcu 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Feghouli için 13 milyon euroluk teklif

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı bir saldırı meydana geldi. Saldırıda bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

1 Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor Rus turistler her şey dahil sisteminden faydalanarak denizden çıkmadığı için fazla para harcamıyor ancak Japon ve Avustralyalılar ülke içinde gezerek büyük döviz girdisi sağlıyor.

2 Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin talepleri kabul edilemez Türkiye'ye karşı ekonomik savaş açan ABD, yaptırımların bitmesi için Brunson'un bırakılmasını istemişti. ABD'nin tehditlerine Cumhurbaşkanlığından "talepler kabul edilemez" cevabı geldi.

3 Ziynet Sali: Güçleri Türkiye'ye yetmiyor Türkiye'nin ekonomik savaştan güçlü çıkacağını söyleyen Ziynet Sali, "Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar yeni değil" dedi.

4 ABD'de Donald Trump'ın kaderini etkileyecek dava ABD Başkanı Donald Trump'ın, göreve ilk geldiği günden bu yana meşruiyeti tartışma konusu. Özellikle seçimlere müdahale meselesinde önemli bir gelişme olan Cohen davası dün görüldü.

5 Fenerbahçe Josef'i de satıyor Fenerbahçe, Josef de Souza'nın Al Ahli'ye transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

6 İtalya'da tarihi çeşmeye çamaşırla girenlere polis takibi İtalya’nın başkenti Roma'da tarihi bir çeşme içerisinde iç çamaşırları ile yüzen iki kişiyi aramaya başladı. Bu durum her ne kadar tepkilere neden olduysa da polisler soruşturma başlattı.