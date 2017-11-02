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Borsa rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 114.539,84 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

02.11.2017 - 13:34
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BORSA

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,03 ve 1.160,78 puan artarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 114.185,05 puandan girdi.

Toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi de yüzde 1,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen holding, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile tekstil ve deri oldu.

REKORLAR DEVAM EDİYOR

Güne rekorla başlayan BIST 100 endeksi, banka pay piyasaları öncülüğünde yükseliş eğilimini ve rekorlarını devam ettirdi.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen Fed Başkanı'na ilişkin haber ve yorumların yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini, Fed Guvernörü Jerome Powell'ın atanacağına kesin gözüyle bakıldığını söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda yükseliş isteğinin güçlü bir şekilde devam edebileceğini ve 115.000 seviyesinin gündeme geleceğini kaydetti.

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