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Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlayarak 140,5-141,0 lira aralığında dengelendi.

16.05.2017 - 10:49
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum

Dün döviz kurlarındaki düşüşe paralel 140,2 liraya kadar gerileyen gram altının fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 140,3 liradan tamamladı.

ÇEYREK 231, CUMHURİYET ALTINI 943 LİRADA SATILIYOR

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 231, Cumhuriyet altını 943 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak yüzde 0,4 değer kazandı ve 1.235 dolara çıktı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, haftaya toparlanma isteğiyle başlayan altının ons fiyatının, ABD'de son dönemde açıklanan verilerin beklentileri karşılayamaması nedeniyle yükseliş eğilimini sürdürdüğünü ifade etti. Altının ons fiyatında 1.227 dolar seviyesinin kritik destek konumuna geldiğini dile getiren Memiş, yurt içi piyasalarda ise dolar kurundaki düşüşlerin, altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını kaydetti.

Memiş, bugün yurt içi piyasaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de gerçekleştireceği görüşmeye odaklandığını belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatının 140,2 lira seviyesinin destek, 141,5 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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