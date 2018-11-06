Hande Erçel zayıfladı

Şarkılarıyla milyonların beğenisini kazanan Dua Lipa, MTV Video Müzik Ödülleri'ndeki başarısından sonra halay çekti ve bunu sosyal medyada paylaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, plakası olmayan ve polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı.

Avrupa'da iş birliği yaptığı okullardaki çocuklarla öğrencilerini sınıfta canlı yayınla sohbet ettirip kültür alışverişi yapmalarına olanak sağlayan öğretmenin sayesinde İngilizce öğrenmek daha kolay.

Yeni tarifeye göre 19 litre dönüşümlü polikarbon damacana suyun tavan fiyatını 9 lira 50 kuruş, 19 litre dönüşümsüz polikarbon damacana su 11 lira oldu.

Sadece düzenlenen etkinliklerle değil aynı zamanda dünya yıldızlarını da ağırlayan Hotel Les Ottomans, satışa çıkarıldı.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.