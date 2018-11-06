Hande Erçel zayıfladı

Özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, dün ablası Gamze Erçel ile gece gezmesine çıktı.
KİLOLAR GİTTİ
Abla Erçel, kardeşinin fotoğrafını "My Babe" notuyla Instagram'da paylaştı. Fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Hande Erçel'in zayıf hali dikkat çekti.
Öte yandan haklarında sürekli "Ayrılıp barıştılar" şeklinde haberler çıkan oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç geçen günlerde barıştığı iddia edilmişti. Ancak çift, bu iddiaları yalanlamıştı.
Ünlü çiftin barışmama nedeni olarak da Erçel’in annesinin sağlık durumu gösteriliyor.