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Hande Erçel zayıfladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in eski halinden eser kalmadı.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 11:58..
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Özel hayatındaki çalkantılar nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, dün ablası Gamze Erçel ile gece gezmesine çıktı.

KİLOLAR GİTTİ

Abla Erçel, kardeşinin fotoğrafını "My Babe" notuyla Instagram'da paylaştı. Fazla kiloları nedeniyle sık sık eleştirilen Hande Erçel'in zayıf hali dikkat çekti.

Hande Erçel zayıfladı

Öte yandan haklarında sürekli "Ayrılıp barıştılar" şeklinde haberler çıkan oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç geçen günlerde barıştığı iddia edilmişti. Ancak çift, bu iddiaları yalanlamıştı.

Ünlü çiftin barışmama nedeni olarak da Erçel’in annesinin sağlık durumu gösteriliyor.

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