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Katar Emiri Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelecek.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 10:00..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Sani ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Katar Emiri Türkiye'ye geliyor

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