1 Milli Eğitim Bakan yardımcılarının görev dağılımı Milli Eğitim Bakan Yardımcıları’nın görev dağılımları belli oldu.

2 Avustralya'nın en uzun gökdeleni ödül aldı Avustralya'nın Melbourne şehrinde inşa edilen bir gökdelen 'dünyanın en güzel tasarımı' ödülünü alarak diğer rakiplerine fark attı.

3 İşsizlik rakamları açıklandı İşsizlik oranı Mayıs'ta yüzde 9,7 oldu.

4 Aracının üstünü çivili kartonlarla kapladı İzmir'de aracının üstüne çivili karton yapıştırarak hayvanların zarar görmesine neden olan kadın tepkilere neden oldu.

5 Katar Emiri Türkiye'ye geliyor Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelecek.

6 Tunceli'de 2 terörist öldürüldü Turuncu listede aranan 2 terörist dün gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü.