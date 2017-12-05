taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.475
USD
3,8505
EURO
4,5718
ALTIN
157,94
PETR
62,3900

Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında partililere sesleniyor.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 10:38..
  1. Haberler
  2. Gündem

d

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

ENGELLİ OLMAK UMUTSUZLUĞA TESLİMİYET DEĞİLDİR

"Engelli olmak umutsuzluğa teslimiyet değildir. Çaresizliğe gömülmek, hayatın dışına çıkmak hiç değildir. Bir defa, bu kaçınılmaz hakikati anlamak ve kavramak lazımdır. Ruh ve vücut sağlığımızın ilelebet garanti altında olacağınnı söyleyemeyiz. Engelli olmak yetersizlik, acziyet, acınacak bir durum olarak asla değerlendirilmemelidir.

TUTARLI BİR VİCDAN MUMAHSEBESİ GÜNÜ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü aynı zamanda tutarlı bir vicdan muhasebesi yapılmasının fırsatıdır. Engelli kardeşlerimize önceliği vermeli ve onlara hak ettikleri ilgi ve alakayı gösterebilmeliyiz.

Sadece 3 Aralık günü ya da 10-17 Mayıs Haftası'nı da beklemek hakkaniyetli bir davranış değildir. Asıl engellilik karamsarlıkla birlikte engellere boyun eğmektedir.

Kendi alanlarında rekorlar kıran kardeşlerimiz engelleri birer birer atlayarak isimlerini milli hafızaya yazmışlardır.

AYRINTILAR GELİYOR

İlginizi Çekebilir
Zafer Çağlayan Whatsapp durumunu değiştirdi: Allah Bizimle
Zarrab'ın rüşvet iddialarına maruz kalan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, WhatsApp’ta profil resmine 'Üzülme! Çünkü Allah bizimledir' ifadesi yer alan bir fotoğraf koydu.
İngilizler DEAŞ konusunda Türkiye'yi suçladı
Amerika, Rakka'da teröristlerle iş birliği yaptı. The Times ise Türkiye'nin teröristlerle iş birliği yaptığı yönünde algı haberlerine başladı.
İbrahim Kalın'dan Kudüs yorumu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan ABD'nin İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyacağı haberlerine tepki gösterdi.
Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya gitti
51 gündür Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Deniz Baykal, bugün sabah erken saatlerde Almanya ya götürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

67
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

89
Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

Mete Yarar: FETÖ'den sonra savunma projeleri hız aldı

30
ABD ailesini öldürdüğü Iraklıya 15 bin dolar önerdi

ABD ailesini öldürdüğü Iraklıya 15 bin dolar önerdi

25
Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

20
Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

12
Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

Yunanistan'da 9 terör şüphelisi hakkında karar çıktı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM