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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat ile Münbiç bölgesinin karşısına askeri sevkiyatlarına devam etti.

İHA | 28.08.2018 - 09:46..
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye'deki terör örgütlerine açık bir şekilde destek veren Amerika, beslediği teröristleri Tel Rıfat ve Münbiç'te koruma altına aldı.

Bölgede güvenliği sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ekipler ise askeri sevkiyatlarla destekleniyor.

TANKLAR, ASKERİ ARAÇLAR..

Son olarak Kilis'teki sınır karakollarına askeri sevkiyat sağlandı.

Tel Rıfat ve Münbiç'in bölgesine; tanklar, askeri araçlar gönderildi.

Sevkiyatlar; Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden yapıldı.

DEVAMI GELECEK

Sınır hattında yoğunşuk yaşanırken sevkiyatların bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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