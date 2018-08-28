1 Suriye sınırına askeri sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat ile Münbiç bölgesinin karşısına askeri sevkiyatlarına devam etti.

2 Yükseklik korkusu yüzünden evlilik teklifini reddetti Sevdiği kadın lüks otomobil ve bir çanta dolusu parayla evlenme teklifi etti ama yükseklik korkusu kabul etmesine engel oldu.

3 Üniversiteye Sağlık Kuluçka Merkezi Üniversite ve sivil toplum kuruluşu ortaklığıyla Ankara Üniversitesi bünyesinde Sağlık Kuluçka Merkezi'nin temeli atıldı.

4 Amerikalı papaz Brunson ile PKK arasında bağlantı var Papaz Brunson'un terör örgütü PKK ile iletişimini, manevi oğlum dediği Mohammad Ahmad üzerinden sağlandığı öğrenildi.

5 Fenerbahçe'nin Fabian'dan vazgeçme nedenleri Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Fabian'ı almaktan vazgeçti. Taraftar tepkisinin yanına bir de sağlık sorunları eklenince transfer gerçekleşmedi.

6 Karadenizli balıkçılar gün sayıyor 1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla “Vira Bismillah” demek için gün sayan Karadenizli balıkçılar, bu yıldan umutlu olduklarını söylüyor.