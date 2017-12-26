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9 bin Somaliliye insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali’de 2017 yılının ilk aylarında baş gösteren kuraklık sonrasında başkent Mogadişu’ya göç eden 9 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 13:37..
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2017 yılının ilk aylarında Somali’de baş gösteren kuraklık krizi etkisini hala sürdürüyor.

9 bin Somaliliye insani yardım

Kuraklıktan kaçmak için çevre bölgelere göç eden insanlar geri dönme fırsatı bulamazken yerlerinden olan mülteciler ise açlık ve sefaletle karşı karşıya. İHH İnsani Yardım Vakfı ise krizin ilk başından beri Somali’ye olan yardımlarını sürdürüyor.

9 bin Somaliliye insani yardım

İnsani Yardım Projeleri kapsamında İHH, son olarak başkent Mogadişu çevresine göç eden bin 750 aileye gıda yardımında bulundu. Hayırseverlerin destekleriyle satın alınan yardımlardan toplamda 9 bin Somalili istifade etti.

9 bin Somaliliye insani yardım

"ULUSLARARASI YARDIMLAR YETERSİZ"

Uluslararası yardımların yetersiz kaldığını ifade eden İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür, Somali’deki krizi şu cümlelerle özetledi:

9 bin Somaliliye insani yardım

“2017 yılının başından bu yana etkisini gösteren kuraklık felaketi, Aralık ayına gelindiğinde bir mülteci krizine dönüştü. 1 milyondan fazla insanın iç göç yaşadığı, onlarca insanın hayatını kaybettiği, binlerce hayvanın telef olarak onbinlerce hektar tarım arzisinin yok olduğu bu kuraklık krizinden sonra uluslararası yardımlar da yetersiz kalıyor. Bu yardımlarınaz olmasından dolayı insanlar çok zor günler geçiriyorlar.”

9 bin Somaliliye insani yardım

BİR SONRAKİ KURAKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN

İHH İnsani Yardım Vakfı, bölgede açtığı derin su kuyuları ile kuraklıkla mücadeleye devam ediyor. Günlük 20 bin insana için içme suyu sağlayacak şekilde hazırlanan derin su kuyuları sayesinde bölgede yapılan hayvancılıkta da ciddi anlamda ilerleme kaydedildi.

9 bin Somaliliye insani yardım

 

Ayrıca bölgede İHH tarafından açılan Somali'nin en büyük tarım okulu ve ziraat üniversitesi ile bir sonraki kuraklığı önlemek için tarım ve zirai çalışmalar devam ediyor.​

9 bin Somaliliye insani yardım

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