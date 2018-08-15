İşsizlik rakamları açıklandı

1 Aracının üstünü çivili kartonlarla kapladı İzmir'de aracının üstüne çivili karton yapıştırarak hayvanların zarar görmesine neden olan kadın tepkilere neden oldu.

2 Tunceli'de 2 terörist öldürüldü Turuncu listede aranan 2 terörist dün gerçekleştirilen operasyonda öldürüldü.

3 Sinem Kobal'a sürpriz parti Oyuncu Sinem Kobal, 31 yaşına bastı.

4 Adanalılar iPhone’u boykot etti, dolar yaktı Erdoğan’ın "Amerika’nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz" açıklamasından sonra Adana’da bir grup vatandaş, artık Çin ve Türk malı cep telefonları kullanacaklarını söyleyip, temsili dolar yaktı.

5 Avustralya'nın en uzun gökdeleni ödül aldı Avustralya'nın Melbourne şehrinde inşa edilen bir gökdelen 'dünyanın en güzel tasarımı' ödülünü alarak diğer rakiplerine fark attı.

6 Tren üzerinde işe yolculuk Bangladeş'te halk, trenlerde oturacak yer bulamayınca vagonların üzerinde yolculuk yapıyor.