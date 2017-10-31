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AK Parti'den CHP'li Tezcan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'li Tezcan'ın Cumhurbaşkanı'na hakaretine ilişkin, "Düşmanlık yaptığı sürece muhatabımız değiller" dedi.

31.10.2017 - 15:44
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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.

CHP DÜŞMANLIK YAPTIĞI SÜRECE...

CHP'li Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren sözlerine Ünal, "CHP düşmanlık yaptığı sürece muhatabımız değil" şeklinde cevap verdi.

MUHALEFET YAPMAK DEMEK DÜŞMANLIK YAPMAK DEMEK DEĞİLDİR

Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kaset operasyonu ile göreve gelen Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin siyasetini nasıl dönüştürdüğünü görüyoruz. Adeta Türkiye düşmanı yapıların içerideki siyasi aparatı olarak hareket etmektedir. Siyasette iyi niyet önemlidir ama muhalefet yapmak demek düşmanlık yapmak demek değildir. Muhalefet yapmak demek milletin seçtiklerine düşmanlık yapmak demek değildir.

HUKİKİ HAKLARIMIZ KULALNIYORUZ

Bir ilçe belediye başkanının hezayanı olarak değerlendirdik Tekirdağ'ı. CHP'nin sözcüsünün Tekirdağ'a gidip isyan çağrısını desteklemesi Maltepe'de yapılan sokak çağrısının bir devamı niteliğindedir. CHP sövücüsü Tekirdağ'a kadar gitti, isyan çağrısının arkasında olduğunu söyledi. Yetmedi, seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı'na, 'faşist', 'diktatör' demek gibi provokatif söylem ile düşmanlığı devam ettirdiler. AK Parti olarak gerekli hukuki haklarımızı kullanıyoruz.

FETÖ'CÜLER CHP'NİN HAKARETLERİNİ REFERANS OLARAK KULLANIYOR

CHP'nin Türkiye içinde 15 Temmuz'a kadar kullandığı dilin söylem analizini de önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si içeride bize karşı konuşmuyor. Bu söylemler, bu ifadeler, bu yalanlar yurt dışında 165 ülkede FETÖ'cülerin Türkiye karşıtı propagandalarına malzeme olarak yürütülüyor. FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nun ve sövücülerinin hakaretlerini referans olarak kullanıyorlar.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI

Siyasi riskin olduğu yerde keyfilik olmaz. AK Parti kendi değişiminin siyasi riskini alarak, Cumhurbaşkanımızın genel başkan olması ile birlikte kendisini 2019'a hazırlıyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız demokratik hakkı olan istifaya çağırma hakkını kullandı. Genel başkanın kendi belediye başkanına istifa çağrısında bulunması demokratik meşruiyete uygundur. Bu çağrıya uyarak İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Niğde belediye başkanlarımız istifa ettiler. Kendileri bizim yol arkadaşımızdır. Gelen de giden de aynı değerderdir. Bunları da paylaştık. Bu süreç zarfında biz AK Parti siyaseti olarak her bir arkadaşımızı bir nefer ve makam ve mevkii sahibi değil, sorumluluk ve görev sahibi olarak görürüz.

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