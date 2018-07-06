Bu kez erkek muhabir kadınların tacizine uğradı

1 Erdem Beyazıt'sız geçen 10 yıl Müslümanların emperyalizme başkaldırışını yansıtan şiirleri büyük ilgi gören yazar ve şair Erdem Bayazıt'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

2 Milli eğitimden tercih çadırı Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, lise, üniversite ve KPSS tercihinde bulunacak öğrenciler için Tercih Danışmanlığı Çadırı hizmete açıldı.

3 Sokak köpeğinin yavruları sezaryenle alındı Çankırı'da bir sokak köpeği, Belediye Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sezaryen yöntemiyle doğum yaptırıldı.

4 Dua Lipa ilk kez Türkiye’ye geliyor Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Türkiye’de ilk kez konser verecek.

5 Yurt genelinde sıcaklıklar artacak Temmuz ayına girilmesiyle sıcaklıklar insanları bunaltmaya başladı. Ağustos ayına yaklaştıkça sıcaklıklar daha da yükselecek.

6 Muhabir canlı yayında Rus kadınların tacizine uğradı Rusya'da, Dünya Kupası ile ilgili yapılan yayın sırasında iki Rus kadının kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşıran muhabir, Çin'de tartışma konusu oldu.