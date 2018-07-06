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Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Temmuz ayına girilmesiyle sıcaklıklar insanları bunaltmaya başladı. Ağustos ayına yaklaştıkça sıcaklıklar daha da yükselecek.

Özel Haber | 06.07.2018 - 15:21..
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Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye başladı.

Sıcaktan bunalan insanlar deniz kenarlarına ve ağaçlık bölgelere giderek serinlemeyi tercih ediyor.

TEMMUZ SICAKLARI FRAGMAN

Temmuz ayında etkisini gösteren sıcaklıklar, ağustos ayının habercisi.

Önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

SICAKLIKLAR İSTANBUL'A GELİYOR...

Yayınlanan sıcaklık haritalarına göre; sıcaklıklar Doğu'dan gelerek Karadeniz bölgesini etkisi altına alacak.

Ağustos ayının ortalarında Marmara'da da sıcaklıklar en yüksek seviyeleri görebilir.

Akdeniz ve Ege sahilleri de her zaman olduğu gibi yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya.

TEMMUZ ORTASI

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

AĞUSTOSUN İLK GÜNLERİ

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

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