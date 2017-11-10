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Arakanlı Müslümanların dramı devam ediyor

IOM Sözcüsü Millman, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların sayısının 613 bine çıktığını açıkladı.

10.11.2017 - 14:52
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Birleşmiş Milletler (BM), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 613 bine, Cox's Bazar kenti civarındaki kamplardaki toplam sığınmacı sayısının ise 826 bine ulaştığını bildirdi.

Arakanlı Müslümanların dramı devam ediyor

BÖLGE ŞARTLARI İNSANİ YARDIMA ENGEL OLUYOR

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, kamplardaki arazi yapısı ve iklim şartlarının insani yardımların dağıtılmasındaki en büyük engellerden birini teşkil ettiğini söyledi.

Millman, Arakanlı sığınmacıların dağıtım noktalarından aldıkları insani yardım malzemelerini kavurucu sıcak altında saatlerce yürüyerek barınaklarına götürdüklerine dikkati çekti.

Arakanlı Müslümanların dramı devam ediyor

YARDIM İÇİN YOL İNŞA EDİLDİ

Dik tepeler ve tehlikeli yolların çocuklar, yaşlılar ve engelliler için büyük risk oluşturduğunu anlatan Millman, IOM'nin ekim ayında Balukhali sığınmacı kampındaki en az 50 bin kişiye insani yardım ulaştırılabilmesi için 850 metre uzunluğunda yol inşa ettiğini belirtti.

Arakanlı Müslümanların dramı devam ediyor

HASTALIK UYARISI

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac ise kamplarda 360 bin civarında çocuğun yaşadığını belirterek aşı yapılmamış ve yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar için kızamığın ölümcül bir tehlike olduğunu vurguladı.

Arakanlı Müslümanların dramı devam ediyor

Boulierac, 4 Kasım'a kadar kendilerine ulaşan verilere göre, kızamıktan dolayı kamplarda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 412 şüpheli kızamık vakası görüldüğünü ifade etti.

Sözcü, UNICEF'in kamplardaki çocuklara yönelik aşı kampanyalarının devam edeceğini kaydetti.

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