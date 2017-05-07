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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Münazara Turnuvası ödül töreninde konuştu.

07.05.2017 - 20:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Meridyen derneğinin ödül töreninde gençlere tavsiyelerde bulundu.

"BİZE NEYE İNANDIĞINI BİLEN GENÇLİK LAZIM"

Erdoğan’ın Uluslararası Münazara Turnuvası ödül töreninde yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

"Bize sorgusuz, sualsiz biat eden cahil bir gençlik değil, neye inandığını, neyi savunduğunu, neyin mücadelesini verdiğini bilen, bunun için gereken her türlü donanıma sahip bir gençlik lazım. 15 Temmuz gecesi gördük ki işte bu vasıflara sahip gençlik, gerektiğinde ülkesi ve milleti için, istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan canını dahi ortaya koyabilmektedir."

"YARADANI SEVERİZ, YARADANDAN ÖTÜRÜ"

Düşünce ve ifade özgürlüğünü sadece kendi düşüncelerini ifade edilebilmesi olarak görenlerle elbette anlaşamadık, anlaşamayız. Çünkü biz insanı eşref-i mahlukat olarak gören medeniyetin mirasçılarıyız. Biz, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen bu yaklaşımdan hareketle tüm insanlara saygı duyan bir anlayışa mensubuz. Böyle olduğu için de çoğulculuk ve özgürlükçülük konusunda en küçük bir sıkıntımız yok. Ülkemizin ve dünyanın her yerinde tüm farklı inanç, düşünce, meşrep gruplarıyla karşılıklı görüş alışverişimiz olmuştur."

"DÜŞÜNCENİN ÖNÜNÜ  AÇAN BAKIŞ AÇISINI BİZ İKAME ETTİK"

Fikirlerin rahatça konuşulup tartışılmadığı yerde şiddet devreye girer. Bunun için biz düşünce ve ifade özgürlüğünü, başkalarının da aynı haklara saygı göstermeleri şartıyla sonuna kadar savunduk, destekledik. Son 14 yılda klavyelerin, tabelaların, harflerin, kelimelerin üzerindeki birçok yasağı biz kaldırdık. On yıllardır yazı ve fikir hayatımıza musallat olan tek tipçi, vesayetçi anlayış yerine farklılıkları zenginlik olarak gören, düşüncenin önünü açan bir bakış açısını biz ikame ettik."

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