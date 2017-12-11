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Kuzey Irak'ta 17 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, 17 terörist öldürüldü.

AA | 11.12.2017 - 15:10..
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TSK’dan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiğine dikkat çekildi.

17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "Keşif gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 11 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında silahlı 17 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 3 mağara ve 1 sığınak tahrip edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

Kuzey Irak'ta 17 terörist öldürüldü

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