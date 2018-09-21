AB İsrail'in yerleşim planına karşı

İşgalci İsrail'in Doğu Kudüs'ün doğusunda kalan Han el-Ahmer aldığı karar Avrupa'da ses getirdi. İsrail'in vahşetine göz yummayacaklarını söylediler.

"İSRAİL'İN YERLEŞİM POLİSTİKASINA KARŞIYIZ"

Fransa, İngiltere, Hollanda, Polonya, İsveç, Belçika, Almanya ve İtalya'nın BM Daimi Temsilcileri, Han el-Ahmer'in yıkılmasına ilişkin ortak açıklama yaptı.

İsrail Yüksek Mahkemesinin, 5 Eylül'de, yerleşimcilerin yıkımın durdurulması için verdikleri dilekçeleri reddettiğine işaret edilen açıklamada, "Her an İsrailli yetkililer okulların bulunduğu bu alanı yıkabilir ve aralarında birçok çocuğun bulunduğu yerleşimcileri evinden kovabilir." ifadesine yer verildi.

Söz konusu ülkelerin duruşlarını ortaya koymak için böyle bir açıklama yaptığı belirtilen açıklamada, "AB üyesi ülkeler olarak, İsrail'in yerleşim politikasına karşı duruşumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu yerleşimler uluslararası hukuka aykırıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"YAŞANABİLİR FİLİSTİN DEVLETİ İSTİYORUZ"

Han el- Ahmer'in hassas ve Filistin'in geleceği için birleştirici bir konumda olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burasının yıkılması ve aralarında çocukların da olduğu yerleşimcilerin yerlerinden edilmesinin sonuçları çok ciddi olacaktır ve iki devletli çözümü tehdit ettiği gibi barış arayışını da baltalar. Bu nedenle İsrailli yetkilileri Han el-Ahmer kararını yeniden düşünmeye çağırıyoruz."

AB üyesi ülkelerin iki devletli çözüm için arayışlarını sürdüreceklerine işaret edilen açıklamada, "Yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulması için sahada sürekli bir angajman şart." görüşü paylaşıldı.

Ayrıca iki devletli çözüm için UNRWA'nın da faaliyetlerini sürdürmesinin desteklenmesinin hayati önemde olduğu vurgulandı.