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AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzattı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırısı nedeniyle AB tarafından belirli kişilere ve şirketlere uygulanan yaptırımlar 6 ay daha uzatıldı.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 11:50..
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AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi nedeniyle belirli Rusya, Ukrayna vatandaşlarına ve şirketlerine karşı uygulanan yaptırımları resmi olarak uzattı.

AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzattı

6 AY DAHA YAPTIRIM UYGULANACAK

Azatlık Radyosu'nun Brüksel muhabiri Rikard Jozwiak Twitter’da yaptığı açıklamada AB’nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal etmesi nedeniyle 155 kişi ve 44 şirkete karşı yaptırımları 6 ay daha uzattığını bildirdi.

Avrupa Birliği diplomatları 3 Eylül’de, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi nedeniyle belirli Rusya, Ukrayna vatandaşlarına ve şirketlerine karşı uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı almıştı.

AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzattı


Sözde “Donetsk Halk Cumhuriyeti” (DNR) terör örgütü lideri Aleksandr Zaharçenko’nun ölümünden sonra bir kişilik küçülen yaptırım listede 154 kişi ve 44 şirket yerini alıyor.

PUTİN UMURSAMADI

AB'nin yaptırım kararı Rusya'yı pek de rahatsız etmedi. Öyle ki son 40 yılın en büyük tatbikatını Sibirya steplerinde Vostok 2018 tatbikatını komuta eden Putin, AB ev ABD'ye karşı gözdağı niteliğindeki dev organizasyonu devam ettiriyor.

AB, Rusya'ya uyguladığı yaptırımları uzattı


Putin, komuta kademesi ve Rusya ile birlikte tatbikata katılan ülkelerin liderleri ile Vostok-2018'i takip ediyor.

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