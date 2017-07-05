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AB ülkelerine iltica başvuruları azaldı

Sığınmacılar tarafından Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica başvurularının 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldığı öğrenildi

05.07.2017 - 12:11
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iltica

Avrupa İltica Destek Ajansı (EASO) Brüksel'de Residence Palace'da düzenlediği basın toplantısıyla "2016 AB İltica Durumu Yıllık Raporu'nu" yayımladığını açıkladı.

YÜZDE 7'LİK DÜŞÜŞ

Rapora göre, AB'ye 2016 yılında yapılan iltica başvuruları 2015'e göre yüzde 7 düşüş kaydetti. AB ülkelerine 2015'te 1,4 milyon kişi iltica başvurusu yaparken 2016'da bu sayı 1,3 milyona geriledi.

Bu yılın ilk aylarında ise 2016 ve 2015 yıllarına kıyasla iltica başvuru sayısında düşüşün devam ettiği ancak sayıların halen 2015 yılında patlak veren mülteci krizi öncesindeki dönemden daha yüksek olduğu belirtildi.

KABUL EDEN ÜLKELER...

İltica başvurusu yapan sığınmacıların yoğunluklu olarak Suriye, Afganistan, Irak, Pakistan ve Nijerya'dan geldiği, en fazla sığınmacı kabul eden ülkelerin ise sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Avusturya olduğu kaydedildi.

YÜZDE 26'SI SURİYELİ

Suriye'deki savaşın uluslararası koruma talep eden kişi sayısındaki artıştaki en önemli neden olmaya devam ettiği, AB'ye yapılan toplam iltica başvurularının yüzde 26'sını Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu aktarıldı.

AB'ye 2016 yılında 65 bin refakatsiz çocuk sığınmacının iltica talebinde bulunduğu, bu sayının 2015 yılına göre yüzde 37 daha düşük olduğu açıklandı. İltica talebinde bulunan refakatsiz çocuk sığınmacıların ise yüzde 37'sinin Afgan kökenli olduğu bildirildi.

TÜRKİYE-AB ANLAŞMASI

Raporda, Türkiye ve AB arasında geçen yıl imzalanan sığınmacı mutabakatının doğu Akdeniz rotasında sığınmacı sayısında ciddi azalmaya yol açtığı kaydedildi.

Taraflar arasında sığınmacı mutabakatı imzalanmadan önce, 2015 yılında doğu Akdeniz rotasından giriş yapan sığınmacı sayısı 885 bin 386 iken 2016'da bu sayı 182 bin 534'e geriledi.

Raporda, Türkiye-AB sığınmacı mutabakatı sonrasında Yunan adalarına yasa dışı giriş yapan ve denizlerde hayatını kaybeden sığınmacı sayısında "önemli düzeyde" düşüş olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin aldığı önlemler sonrasında sığınmacaların rota değiştirdiği, yoğunluklu olarak Afrika'dan gelen sığınmacıların İtalya'dan giriş yapmaya başladığı kaydedildi.

Merkez Akdeniz rotası olarak tanımlanan bu yoldan yasa dışı giriş yapan sığınmacı sayısında bir önceki yıla kıyasla 2016'da yüzde 18 artış olduğu belirtildi.

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