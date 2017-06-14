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ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkesinin Afganistan'da savaşı kazanmadığını ve temmuzda yeni stratejiyi Kongreye sunacaklarını belirtti.

14.06.2017 - 01:03
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ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

Mattis, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde 2018 yılı mali bütçesine ilişkin senatörlerin sorularını yanıtladı.

"TRUMP YÖNETİMİ STRATEJİ KOYAMIYOR"

Oturumda Arizona eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi John McCain, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin altı aydır işbaşında olduğunu ancak halen Afganistan için ortaya bir strateji koyamadığını" dile getirerek yönetimi eleştirdi.

"ELEŞTİRİLERİNİZDE HAKLISINIZ"

McCain'in, "Yönetimin Afganistan'a yönelik stratejisini ne zaman sunacağı?" sorusuna Mattis "Temmuz'un ortasında sizi detaylı bir şekilde bilgilendireceğiz. Şimdi (stratejiyi) bir araya getiriyoruz ve gecikmeden dolayı bedel ödemememiz için bazı adımları atıyoruz. Bu konudaki aciliyeti anlıyorum ve eleştirinizde haklısınız." yanıtını verdi.

ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

"EN KISA SÜREDE DÜZELTECEĞİZ"

McCain'in, "Afganistan'daki mevcut durum" ile ilgili sorusu üzerine ise Mattis, "Durumun aciliyetini anlıyorum ve bunun benim sorumluluğum olduğunu da biliyorum. Biz Afganistan'da kazanmıyoruz. Bunu en kısa sürede düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

AFGANİSTAN'DA 10 BİN ABD ASKERİ VAR

ABD'nin Afganistan'da halihazırda 9 bin 800 askeri bulunuyor. Amerikalı yetkililer, uzun zamandır Afganistan'daki güvenlik durumunun Taliban lehine bir çıkmazda olduğunu dile getiriyor.

ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

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