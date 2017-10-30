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ABD: Barzani'nin görevi bırakmasından memnunuz

ABD Dışişlerinden Barzani'nin görevi bırakma kararı almasından duyulan memnuniyet açıklandı.

30.10.2017 - 17:32
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ABD: Barzani'nin görevi bırakmasından memnunuz

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetiminin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin görevi bırakma kararı almasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

TAKDİR EDİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Barzani'nin başkanlık görevine devam etmek için ek süre talebinde bulunmamasını takdir ettiklerini belirtti.

ABD'YE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Barzani istifasından sonra yaptığı açıklamada, ABD'yi eleştirerek Kuzey Irak'a düzenlenen operasyonla ilgili; "Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla Kürdistan’a saldırdı. ABD buna neden sessiz kaldı? Bu soruların sorulması lazım çünkü onların silahlarıyla peşmergelerimiz şehit edildi." demişti.

ABD: Barzani'nin görevi bırakmasından memnunuz

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