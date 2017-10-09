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ABD Başkan Yardımcısı Pence stadyumu terketti

ABD Başkan Yardımcısı Pence, İndianapolis Colts maçında milli marş sırasında futbolcular diz çökme eylemi yapınca stadyumu terketti.

09.10.2017 - 09:51
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ABD'de spor oyunlarında gerçekleştirilen milli marş seramonisi sırasında gerçekleştirilen oturma eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Hem de bu sefer ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin gittiği bir maçta.

MİLLİ MARŞ KRİZİ STADYUMU TERKETTİRDİ

Mike Pence, memleketi olan Indiana’da, Indianapolis Colts ile San Francisco 49er'in Amerikan futbolu karşılaşmasını seyretmek için stadyuma geldi. Maçın başlamasına kısa süre kala, yapılan milli marş töreninde San Francisco 49er futbolcuları oturma eylemi gerçekleştirdiler.

ABD Başkan Yardımcısı Pence stadyumu terketti

MIKE PENCE STADYUMU TERKETTİ

Takımı oyuncularının milli marş çalındığı sırada diz çökmesi üzerine Pence stadyumu terk etti. Marşın bitmesini bekleyen Pence daha sonra stadyumdan ayrıldı.  Pence konuyla ilgili önce sosyal medya hesabından, ardından da yazılı bir açıklama yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence stadyumu terketti

Açıklamasında, “Bugün Colts maçını terk ettim çünkü Başkan Trump ve ben askerimize, bayrağımıza ve milli marşımıza saygısızlık yapılan hiçbir etkinliği onurlandırmayacağız. Bu kadar çok Amerikalının ulusumuza cesaret, kararlılık ve bağlılıkları ile ilham verdiği bu zamanlarda bayrağımızı ve bizi birleştiren her şeyi her zaman olduğundan daha çok yüceltmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence stadyumu terketti

TRUMP'DAN YARDIMCISINA DESTEK

Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından da herkesin fikrinin kendisini bağladığını dile getirerek, "Ulusal Futbol Ligi (NFL) oyuncularından, bayrağımıza ve ulusal marşımıza saygı göstermelerini istemenin çok fazla bir şey olduğunu sanmıyorum.” paylaşımında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Pence stadyumu terketti

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada, "Başkan Yardımcısı Pence’e herhangi bir oyuncu diz çöker, ülkemize saygısızlık ederse stadyumu terk etmesini ben söyledim. Onunla ve Second Lady Karen’le gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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