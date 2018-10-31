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ABD Başkanı Trump göçmenlere karşı sınıra asker yolladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlik ve mülteci faaliyetlerine karşı tavrını sertleştiriyor. Trump ordularına sınıra gitme emri verdi.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 16:29..
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ABD Başkanı Donald Trump göçmenler konusundaki sert tavrını giderek keskinleştiriyor. Özellike Meksika sınırından gelen Latin Amerikalılara karşı akını önlemek adına harekete geçen Trump orduya "hareket" emri verdi.

ABD Başkanı Trump göçmenlere karşı sınıra asker yolladı

TWITTER'DAN DUYURDU

Donald Trump'ın daha önce defalarca söylediği bu sözler bugün Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile resmiyete kavuştu.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin sınırına dayanan binlerce göçmenin arasında"çok güçlü savaşçılar ve insanlar" olduğunu iddia ederek askerlere sınıra gitme görevi verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump göçmenlere karşı sınıra asker yolladı

"GERİ DÖNÜN"

Binlerce göçmene karşı sınıra orduyu yolladığını vurgulayan Trump, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

“Kafileler çok güçlü savaşçılar ve insanlardan oluşuyor. Meksika’ya karşı kuzey sınırında sert ve çok saldırganca çatıştılar. Meksikalı askerler yaralandı. Kafileyi durduramadı ya da durdurmak istemediler. Onlar bizim sınırımıza gelmeden durdurulması ancak yapmıyorlar. Ordumuz güney sınırımızda konuşlandırılıyor. Çok daha fazla birlikte de geliyor. Korkunç haydutlardan ve çete üyelerinden oluşan bu kafilelerin ABD’ye girmesine izin vermeyeceğiz. Sınırımız kutsaldır ve yasal yollarla gelmeliler. GERİ DÖNÜN!”

ABD Başkanı Trump göçmenlere karşı sınıra asker yolladı


ABD SINIRINA GÖÇMEN AKINI

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen kervanına 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti. Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek, ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirmişti.

ABD Başkanı Trump göçmenlere karşı sınıra asker yolladı



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