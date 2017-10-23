ABD başkanlarının son hali

Amerika uzun yıllardır uyguladığı politikalarla İslam coğrafyası üzerinde gerginliklere neden oldu.

Barack Obama döneminde Ortadoğu'da terör örgütlerine açık bir şekilde destek olan Amerika, geçmiş dönemlerdeki başkanlarıyla da kaosun merkezini belirledi.

Teksas'ta düzenlenen bir etkinlikte buluşan ABD'nin eski 5 başkanı, etkinliğin ardından objektiflere poz verdi.

Fotoğrafta; Jimmy Carter, Barack Obama, Bill Clinton ile baba ve oğul Bush'lar yer aldı.

FELÇLİ ESKİ BAŞKAN

ABD'nin 41. başkanı olan baba Bush, geçirdiği felç nedeniyle zor günler geçiriyor.

CLİNTON ALZHEIMER OLDU

ABD'nin 42. başkanı Bill Clinton'ın adı da görev dönemi boyunca birçok skandala karıştı.

Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile seks skandalı ortaya çıkan Clinton, şu sıralar alzheimer tedavisi görüyor.