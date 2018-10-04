ABD Büyükelçiliği Batman'daki saldırıyı kınadı

Sabah saatlerinde PKK'nın Batman Gercüş'te düzenlediği saldırıda 7 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı.

ASFALTI DELİP MAYIN YERLEŞTİRDİLER

Daha önceden toprak yolu kazıp altına bomba saklayan hain örgüt PKK, bu defa karot makinesini kullanarak asfaltı delip altına bombayı yerleştirdikten sonra yolu tekrar asfaltla kaplayarak saldırıyı düzenledi.

ABD, SALDIRIYI KINADI

ABD Ankara Büyükelçiliği ise Twitter hesabından yaptığı açıklamda: "Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerine yer verdi.