taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1411
Euro
7.08805
Altın
1203.555
Borsa
95469.74
Gram Altın
237.535

ABD Büyükelçiliği Batman'daki saldırıyı kınadı

Büyüelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada Batman'da 7 askerimizin şehit olduğu saldırı kınandı ve PKK saldırılarına son vermeli denildi.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 16:03..
  1. Haberler
  2. Gündem

Sabah saatlerinde PKK'nın Batman Gercüş'te düzenlediği saldırıda 7 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı.

ASFALTI DELİP MAYIN YERLEŞTİRDİLER

Daha önceden toprak yolu kazıp altına bomba saklayan hain örgüt PKK, bu defa karot makinesini kullanarak asfaltı delip altına bombayı yerleştirdikten sonra yolu tekrar asfaltla kaplayarak saldırıyı düzenledi.

ABD Büyükelçiliği Batman'daki saldırıyı kınadı

ABD, SALDIRIYI KINADI

ABD Ankara Büyükelçiliği ise Twitter hesabından yaptığı açıklamda: "Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadelerine yer verdi.

ABD Büyükelçiliği Batman'daki saldırıyı kınadı

Batman'daki hain saldırının ayrıntıları haberi
ABD Büyükelçiliği Batman'daki saldırıyı kınadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

217
Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

281
Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

378
Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

148
Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

25
Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

283
Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM