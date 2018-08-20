ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye teşekkür etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki Büyükelçilik binasına düzenlenen saldırının ardından saldırıyı düzenleyen iki kişi akşam saatlerinde yakalandı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bu gelişmenin ardından ABD Büyükelçiliği: "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz." diyerek teşekkürlerini iletti.