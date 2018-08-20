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ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye teşekkür etti

Büyükelçilik sabah düzenlenen saldırının faillerinin yakalanmasından dolayı teşekkür etti, memnuniyetle karşılıyoruz dedi.

DHA | 20.08.2018 - 20:03..
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ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye teşekkür etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki Büyükelçilik binasına düzenlenen saldırının ardından saldırıyı düzenleyen iki kişi akşam saatlerinde yakalandı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bu gelişmenin ardından ABD Büyükelçiliği: "Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz." diyerek teşekkürlerini iletti.

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'ye teşekkür etti

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