ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda iki kişi gözaltında

Alınan bilgiye göre, Büyükelçiliğe sabah saatlerinde ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SABAH SAATLERİNDE 6 EL ATEŞ EDİLMİŞTİ

Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz bir araçtan kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmişti.

VALİLİK: İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı ve suçluların suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"20/08/2018 günü saat 05.00 sularında, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1.Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır.

2.Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etmişlerdir.

3.Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet ÇELİKTEN’in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır.

Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş’ın ise; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır.

4.Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."