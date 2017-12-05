ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma kararı ertelendi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını 4 Aralık Pazartesi günü açıklaması bekleniyordu. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın kararını ertelediği bildirildi.

Trump'ın Kudüs planı uluslararası kamuoyunda kaygıyla takip edilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının yol açacağı muhtemel sorunları Trump'a bizzat ilettiğini açıkladı. Suudi Arabistan, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması durumunda iki devletli çözüm umudunun son bulacağını savunurken, Batı Şeria'da yeni bir intifada tehdidi gündeme geldi.

DİPLOMATİK MİSYONLAR TEL AVİV'DE

Amerikan Kongresi'nde 1995'de onaylanan bir yasa büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını öngörüyor. Fakat diplomatik misyonlar uluslararası toplumun başkent olarak kabul ettiği Tel Aviv'de yer alıyor.