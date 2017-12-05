taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.215
USD
3,8777
EURO
4,6063
ALTIN
159,01
PETR
62,5000

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma kararı ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını 4 Aralık Pazartesi günü açıklaması bekleniyordu. Ancak Beyaz Saray kararın ertelendiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 07:13..
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail'deki Amerikan Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını 4 Aralık Pazartesi günü açıklaması bekleniyordu. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Başkan Trump'ın kararını ertelediği bildirildi.

MACRON GÖRÜŞMÜŞTÜ

Trump'ın Kudüs planı uluslararası kamuoyunda kaygıyla takip edilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının yol açacağı muhtemel sorunları Trump'a bizzat ilettiğini açıkladı. Suudi Arabistan, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması durumunda iki devletli çözüm umudunun son bulacağını savunurken, Batı Şeria'da yeni bir intifada tehdidi gündeme geldi.

DİPLOMATİK MİSYONLAR TEL AVİV'DE

Amerikan Kongresi'nde 1995'de onaylanan bir yasa büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını öngörüyor. Fakat diplomatik misyonlar uluslararası toplumun başkent olarak kabul ettiği Tel Aviv'de yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Almanya 401 Türk vatandaşının ilticasını kabul etti
Alman İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden beri üst düzey Türk kamu görevlileri ile ailelerinden oluşan 768 kişi Almanya'da iltica başvurusu yaptı.
Almanya'da sosyal medya paylaşımı suç sayıldı
Berlin Tiergarten mahkemesi, sosyal medyada Türk kökenli Alman vekil Sevim Dağdelen hakkında fikrini paylaşan kişiye para cezası kesti.
Arktik Okyanusu en az 16 yıl balıkçılığa kapatıldı
Birleşmiş Milletler ve dokuz ülke tarafından 2 Aralık'ta Arktik Okyanusu'nda en az 16 yıl ticari balıkçılık yapılmasını yasaklayan bir anlaşma imzalandı.
Fransızlar Almanya'daki sergiden rahatsız
Fransa'da, teröristlerin fotoğraflarının da yer aldığı Berlin'deki "Şehitler Müzesi" sergisi protesto edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

ABD ailesini öldürdüğü Iraklı'ya 15 bin dolar önerdi

18
Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in evi önünde toplandı

Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in evi önünde toplandı

104
Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

Avrupa Birliği temsilcisi ABD ile dalga geçti

17
Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

Hastanın dövmesi doktorları şaşırttı

9
CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

CNN Türk canlı yayınında 'zıplatırım' tartışması

0
Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

Trabzon'da PKK'nın mühimmat sığınağı ele geçirildi

20
Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın oyunu ortaya çıktı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM