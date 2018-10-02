taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
CANLI TV
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.98515
Euro
6.9164
Altın
1203.38
Borsa
98160.73
Gram Altın
231.538
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
SAĞLIK
KADIN
OTOMOBİL
KİTAP
TARİH
BİYOGRAFİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
Eğitim
3. Sayfa
İç Haber
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Video Haber
Medya
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Kitap
Seyahat
Yerel Seçim
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore’ye gidiyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Pazar günü Kuzey Kore'ye gideceği belirtildi.
İHA | 02.10.2018 - 23:02..
Haberler
Dünya
Açıklamada, Pompeo’nun
Kuzey Kore
lideri Kim Jong Un ile bir araya geleceği belirtildi.
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
Bu reklam google tarafından sağlanıyor
?
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
İnternette aranması en tehlikeli isimler
0
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Fatih'te kültür merkezinde yangın
1,374 kez izlendi
2
Konya'da trafik kazası: 1 ölü
1,341 kez izlendi
3
Bombalama girişimi engellendi
1,324 kez izlendi
4
Galatasaray, Porto maçı hazırlıklarını tamamladı
1,412 kez izlendi
5
Arzum Onan'ın 'Kadın' sergisi açıldı
1,406 kez izlendi
6
Semih Erden: İBB'yi yerli ve milli olduğu için tercih ettim
1,626 kez izlendi
7
Foça'da denize sızan akaryakıt temizlendi
9,246 kez izlendi
1
İnternette aranması en tehlikeli isimler
Kim Kardashian, 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü isim olarak belirlendi.
2
AB'yi Sovyetler'e benzeten İngiliz bakandan geri adım
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, AB'yi Sovyetler Birliği'ne benzeten sözlerinin tepki çekmesinin ardından geri adım attı.
3
Cengiz Ünder'den Plzen'e harika gol
Şampiyonlar Ligi'nde Roma forması giyen milli futbolcumuz, yine sahneye çıkarak takımını sırtladı.
4
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore’ye gidiyor
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Pazar günü Kuzey Kore'ye gideceği belirtildi.
5
Çocuklarda ekran süresi, kavrama yeteneğini etkiliyor
Yeterince uyku ve fiziksel aktivite ile birlikte ekran karşısında daha az vakit geçiren çocukların kavrama yeteneklerinin daha iyi geliştiği bildirildi.
6
Bahçelievler'de hastanede doktora silahlı saldırı
İstanbul Bahçelievler'de'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti.
7
Pentagon'da zehirli paket alarmı
ABD Savunma Bakanlığı'na risin zehri içeren paketler gönderildiği bildirildi.
1
İnternette aranması en tehlikeli isimler
Kim Kardashian, 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü isim olarak belirlendi.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları