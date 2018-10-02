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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore’ye gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Pazar günü Kuzey Kore'ye gideceği belirtildi.

İHA | 02.10.2018 - 23:02..
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Açıklamada, Pompeo’nun Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya geleceği belirtildi.

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