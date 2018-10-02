ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore’ye gidiyor

Kim Kardashian, 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü isim olarak belirlendi.

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Çocuklarda ekran süresi, kavrama yeteneğini etkiliyor

Yeterince uyku ve fiziksel aktivite ile birlikte ekran karşısında daha az vakit geçiren çocukların kavrama yeteneklerinin daha iyi geliştiği bildirildi.