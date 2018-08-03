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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore'ye sitem

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma sözün çiğnemesine tepki gösterdi.

AA | 03.08.2018 - 13:31..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma konusunda verdiği sözün tutmaması üzerine sitemini 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da beraberinde olan gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gösterdi.

"TUTARLI OLMAYAN TAVIR İÇİNDELER"

Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma sözünü verdiğini hatırlatan Pompeo, "Dünya bunu, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde yapmasını talep etti. Şimdiye kadar bununla tutarlı olmayan bir tavır içindeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarının birini ya da her ikisini ihlal ediyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore'ye sitem

MÜZAKERELERE LİDERLİK EDİYOR

Dört ay içerisinde Kuzey Pyongyang'ı üç kez ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz iki ay önce Singapur'da Donald Trump ve

Kim Jong-Un bir araya gelmesinde aracı olmuştu. Pompeo, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda yürütülen müzakerelere liderlik ediyor.

MUTABAKAT İMZALADILAR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelen Donald Trump, müzakerelerin devamı için buluşmuştu. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarından nasıl ve ne zaman vazgeçeceği, sürecin ne şekilde doğrulanacağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı.

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