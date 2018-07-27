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ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Başkan Donald Trump ve yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'ye yönelik tehditvari ifadelerinden haberinin olmadığı iddia edildi.

AA | 27.07.2018 - 06:16..
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ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

Amerikan NBC News'e konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Brunson konusunda "hassas müzakereler" dahil olmasına rağmen Bakan Pompeo'nun, Trump ve Pence'in açıklamaları karşısında "gafil avlandığını" öne sürdü.

"KONGRE İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

Diğer taraftan Amerikan BuzzFeed haber sitesi ise yaptırım tehditleriyle Brunson davasında Türkiye'deki yargı sistemine müdahale etmeye çalışan Kongre üyelerinin, Pence ve Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını daha önce onlarla paylaşmadığını söylediği iddiasında bulundu.

BuzzFeed haberinde, Demokrat bir Kongre üyesinin danışmanlarından biri ise Trump'ın Kongreden Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırımları konusunda muafiyet talep ettiğini ancak Kongreye sert görünmek için böyle bir açıklama yaptığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye geriliminden habersiz

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