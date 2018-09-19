ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD, USS Carney'den sonra uçak gemisi USS Harry Truman'ı da Akdeniz'e gönderdi. Rus basının haberine göre; beraberindeki taarruz grubuyla operasyona başladı.

AKDENİZ ISINIYOR

ABD donanması, 6. Filo'nun bulunduğu bölgede aktif duruma geldi. Operasyon için, "NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" açıklaması yapıldığı belirtildi.