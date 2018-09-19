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ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD Donanması Akdeniz'de operasyona başladı. Taarruz grubu, 6. filonun bölgesinde aktif duruma geçti.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 03:47..
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ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD, USS Carney'den sonra uçak gemisi USS Harry Truman'ı da Akdeniz'e gönderdi. Rus basının haberine göre; beraberindeki taarruz grubuyla operasyona başladı.

AKDENİZ ISINIYOR

ABD donanması, 6. Filo'nun bulunduğu bölgede aktif duruma geldi. Operasyon için, "NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" açıklaması yapıldığı belirtildi.

6. Filo Komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

6. FİLO NEREDE?

ABD'nin 6. filosu Kıbrıs açıklarında 10. parselde bölgesinde bulunuyor.

6. filo 40 gemi, 175 savaş uçağı ve 21 bin personelden oluşuyor. Filoda, 2 uçak gemisinin yanısıra denizaltılardan çıkarma gemilerine kadar çok sayıda destek gemisi de bulunuyor.

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