Perşembe günü Türk askerleri ile birlikte devriye atan Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı askeri kuvvetlerin Cumartesi günü ise Suriye’nin Münbiç şehrindeki Umm All Julud bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle birlikte hendeklerde devriye attığı anlar kamerada.
ABD ile PKK'nın kol kola hendek devriyesi ViDEO
PKK İLE KOL KOLA HENDEK DEVRİYESİ
Cumartesi günü öğle saatlerinde Umm All Julud bölgesine gelen ABD’li askerler, ABD bayrağı taşıyan askeri araçları ile PKK/YPG’li teröristler tarafından kazılan hendeklerde teröristlerle beraber devriye görevi gerçekleştirdi.
DEVRİYENİN ARDINDAN PKK MEVZİLERİNE GİRDİLER
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri üssünün de bulunduğu Münbiç sınırında bulunan All Humran köyüne yakın yerde gerçekleşen devriyeyi Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Cephet el-Şamiye 3. merkezi kuvvetleri askerleri ise an be an izledi. Görüntülerin ardından ABD askerlerinin PKK/YPG’li teröristlerin bulunduğu mevzilere girdiği bildirildi.