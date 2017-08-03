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ABD kapısı göçmenlere kapanıyor

ABD'de hazırlanan yeni göçmenlik yasası ile yasal göçmenliğin 10 yılda %50 azaltılması hedefleniyor.

03.08.2017 - 13:17
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Ülkedeki yasadışı göçmenleri sınırdışı etmeye hazırlanan ABD'de yasal göçmenlere de el atıldı. Göçmenlik sistemini ve Yeşil Kart alımını da kökten değiştirecek olan sistemi görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Arkansas Senatörü Tom Cotton ve Georgia Senatörü David Perdue ile bir araya geldi.

GÖÇMENLİK YASALARI DEĞİŞİYOR

Göçmenlik reformu için senatörleri ağırlayan Trump, bu çalışmaların daha güçlü ve güvenilir bir Amerika için önemli bir adım olacağını belirterek, "RAISE yasası (Güçlü İstihdam İçin Amerikan Göçmenliğine Reform Yasası) yoksulluğu düşürecek, ücretleri artıracak ve vergi verenlerin milyarlarca dolarını tasarruf edecek. Bunu da ABD’nin başka ülkelerin vatandaşlarına Yeşil Kart verme yöntemini değiştirerek yapacak." dedi.

ABD kapısı göçmenlere kapanıyor

YENİ YASALAR NELERİ İÇERİYOR ?

Tıpkı Kanada ve Avustralya'da uygulanan göçmenlik sistemini ülkesine getirmek isteniyor. Bu sisteme göre göçmenlik hakkı elde edebilmek için, İngilizce bilgisi, ve eğitim seviyesinin tespiti sağlanacak, bunun  yanı sıra Yeşil Kart'a başvuranlar yüksek ücretli meslek gruplarına mensup olmaları, eski başarıları ve girişimcilik yetenekleri üzerinden puanlanarak değerlendirilmesi sağlanacak.

%50 DAHA AZ GÖÇMEN

Meksika sınırını duvarlarla örerek yasadışı göçmenlik ve kaçakçılığın önüne geçmeyi planlayan ABD, Bu yasa ile de 10 yıl içersinde ülkedeki yasal göçmen sayısını da %50 azaltmayı hedefliyor.

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