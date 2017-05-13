ABD madalyasını reddeden albay: Orkun Özeller

Madalyayı iade eden Albay Özeller'in Özel Kuvvetler mensubu olduğu bildirildi. Madalyayı iade etmesi ile ilgili haberlerin ardından Albay Özeller'e sosyal medyada birçok kişi tarafından destek mesajları yazıldı.

MADALYAYI ALMAYA, ONURUM MÜSADE VERMİYOR

10 Mayıs tarihinde Adana İncirlik Üssü'nde 'Koalisyon' güçlerinin karargahında düzenlenen veda ve madalya töreninde ABD'li Albay Kevin Leahy tarafından kendisine üstün başarılarından dolayı verilen madalyayı "Sizleri yaralamak ve üzmek istemem. Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. 'Onurum' bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir" diyerek iade eden Türk subayının Albay Orkun Özeller olduğu öğrenildi.

ÖZEL KUVVETLER'DE ALBAY

Albay Orkun Özeller'in Özel Kuvvetler'de mensubu olduğu ve geçici olarak Adana'daki İncirlik Üssü'ndeki 'Koalisyon' güçlerinin karargahında görev yaptığı belirtildi. Kendisine verilen madalyayı iade etmesi ile ilgili haberlerin ardından Albay Özeller'e sosyal medyada birçok kişi tarafından destek mesajları yazıldı.

Emekli özel harp subayı Abdullah Ağar da İncirlikte yaşanan olayı “Sizlere, İncirlik’te bir olaya şahit olan bazı arkadaşların anlattığını aktarmak istiyorum.” diyerek sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

İŞTE ABDULLAH AĞAR'IN O YAZISI

Yer: İncirlik Üssü

DEAŞ’la Mücadele Koalisyon Karargahı

10 Mayıs 2017

Akşam vakitleri, 19.00 gibi...

Sizlere, İncirlik’te bir olaya şahit olan bazı arkadaşların anlattığını aktarmak istiyorum.

Bu olay, 10 Mayıs 2017’de yani dün, İncirlik’te DEAŞ’la Mücadele Koalisyon Karargahında yaşandı.

Koalisyon karargahında bir veda ve madalya töreni yapılıyor. Bu törende gösterdiği üstün başarılardan dolayı “Bir Türk Subayına”, ABD Komutanlığı tarafından madalya ve beratı takdim ediliyor. Bu madalyayı “Doğal Kararlılık Harekatı Komutanlığı” adına takacak olan ABD’li Albay Kevin Leahy...

Madalya; sahasında verilen en üst ikinci büyük madalya. Yani kıymeti çok büyük.

ABD’li Albay Kevin Leahy tarafından Türk Subayına madalya takılıyor, beratı taktim ediliyor.

Bundan sonra kendisine madalya verilen Türk Subayı usul gereği bir konuşma yapıyor.

Önce kısa bir değerlendirmede bulunuyor.

“Türkiye olarak güzel işler başardığımızı düşünüyorum. Bunların en önemlisi de El-Bab operasyonu sırasında hiç sivil kayıp ve dost ateşi ile vurulma olayının olmamasıdır. Oysa haritaya baktığınızda Suriye ve Irak’ta bu tür zayiatlar yaşanmaktadır. Bu da ‘bizim’ ne kadar başarılı olduğumuzu gösterir.”

Sonra Türk Subayı şu şekilde sözlerini tamamlıyor:

“Diğer bir konu...

Sizleri yaralamak ve üzmek istemem.

Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir.

Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. “ONURUM” bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir.”

Bu cümleleri kuran Türk subayı, hemen sonrasında kendisine tevdi edilen madalya ve beratı geri verir.

Buz gibi olur, her yer.

Kimseden tek bir kelime dahi çıkmaz.

Ve Türk Subayı öylece töreni terk eder.

Çıkar gider.

İşte yaşanan kısaca budur.

Türk subayının şerefli göğsünde yer bulamayan Amerikan madalyasının yeri, belli ki bundan sonra YPG’li-PKK’lı teröristlerin göğsüdür.

“Bebek Katili” olan, 3 aylık Yılmaz Bebek’in, 6 aylık Saime Bebek’in, 4 yaşındaki BARIŞ’ın ve 8 yaşındaki CUMHURİYET’in katillerinin göğsü!

Bebek katillerinin katlettiği “Saime ve Yılmaz gibi ‘Cumhuriyet’ ve ‘Barış’ bebeklerin isimleri de gerçektir.”

Ve o bebek katilleri geçmişte yaptıkları gibi masumları katletmeye, ‘özellikle Suriye’de’ onları yaşam alanlarından çıkartmaya, evlerini ve topraklarını gasp etmeye devam etmektedirler.