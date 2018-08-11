ABD medyası Türkiye kararına tepkili

ABD medyası, Trump'ın Türkiye'ye uyguladığı ek vergiye yatırımcıları zor duruma düşürdüğü için tepki gösterirken, New Yorker dergisi alınan bu kararın "yasal dayanağının olmadığı" ve "Amerikalı üreticileri zora soktuğunu" vurguladı.

VERGİ KARARI TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

Amerika'nın, Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararı ABD'de tartışmalara sebep oluyor. Aldığı kararlar ile her seferinde Amerikan medyasını karşısına alan Trump bu kez de Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergi kararı Amerika'daki yatırımcıları zora soktuğu için tepki gördü. Medyada alınan kararın "son dönemdeki Türk-Amerikan ilişkilerinin gidişatı" ile ilgili olduğunu belirtirken,Türkiye'de yargı süreci süren ABD'li din adamı Andrew Brunson konusuna vurgu yaparak ayrı bir konu açtı.

YATIRIMCILARI ENDİŞELENDİRİYOR

Ülkenin önde gelen dergilerinden New Yorker'da "Trump'ın Türkiye'ye vergi kararı neden yatırımcıları endişelendiriyor" başlığı ile alınan vergi kararının kayda değer olmadığına vurgu yaptı. Devamında ise "Başkan Trump, herhangi bir geçerli nedeni olmamasına karşın Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı metal gümrük vergilerini 2 katına çıkaracağını açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

Eric Levitz imzalı makalede, bu kararın Brunson ile ilgili olduğu ancak verginin doğru bir hamle olmadığı şeklinde yorumlandı. Yayınlanan yazıda, "Fakat bu durum, yine de Trump'ın son ticari adımı için iyi bir gerekçe değil, çünkü bu adım yasal değil. Konuyu ulusal güvenlik gerekçesine bağlamak, Trump'ın ABD kanunlarını ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kurallarını aşmasının yegane yoluydu." değerlendirmesinde bulunuldu.

İKİLİ İLİŞKİLERE ZARAR VERİLİYOR

Beyaz Saray'ın konuyla ilgili açıklamasında söz konusu ilave vergi kararının "ABD'nin ulusal güvenliği" ile nasıl ilgili olduğunun izah edilmediğine dikkati çekildi.

Günlük tirajı 500 bin olan Washington Post gazetesi de ABD hükümetinin Brunson konusunda elini güçlendirmek için her şeyi yaptığını ancak aldığı kararın ikili ilişkileri daha da kötüye götürdüğünü aktardı. Makalenin devamında Trump'ın aldığı kararın Amerikalı üreticilere zarar verdiğine ve üreticileri güçlendirmeyi vaat eden Trump yönetiminin bu kararının anlaşılamaz olduğuna işaret edildi.